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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 388389390391

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 132
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:53

  дарий написав:
  dima_beleb написав:ни того ни другого в Украине не будет.


Будет.
Это тоже без вариантов...
Пока да...
Без фанатизма.
Всему Свое Время!

а я доживу?
если так дальше пойдет, ттак как идет сейчас, то Украина рискует повторить путь Речи Посполитой в 18 веке
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:54

  Zebra написав:
  dima_beleb написав:
  Zebra написав:Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.

недвига - это не твердый актив, так как на цену влияют множество факторов.

Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.


Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:08

  Zebra написав:
  дарий написав:Прошедшая неделя своими "безумными" колебаниями межбанка слегка удивила...
На фоне очень узкой наловой маржи - тем паче...
:(

Ждемс направления... 8)

П.С. Пока фиолетовый униз... :roll: (как всегда личные ощущения). :oops:

Тут непонятная движуха под пятницу началась, от доллара в мире избавлялись.

Учитывая, что а Украине все происходит с лагом, у нас есть некоторая фора. Будем смотреть.

не на довго, шутдаун скасували умовно на 3тижні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:12

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.


Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.

Если доллар сильно упадет в мире гривне привязанной к баксу и правда будет легче, сильный рост экспорта в европы/азии/африки может даже укрепить гривну относительно бакса.
но это ловушка падающей валюты, а не "справжній" рост, например в биткоинах укранская недвижимость выросла в 3-6 раз за последний год ))
baffet
 
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  #<1 ... 388389390391
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