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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 20:53
дарий написав: dima_beleb написав:
ни того ни другого в Украине не будет.
Будет.
Это тоже без вариантов...
Пока да...
Без фанатизма.
Всему Свое Время!
а я доживу?
если так дальше пойдет, ттак как идет сейчас, то Украина рискует повторить путь Речи Посполитой в 18 веке
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dima_beleb
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Додано: Суб 26 січ, 2019 20:54
Zebra написав: dima_beleb написав: Zebra написав:
Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.
недвига - это не твердый актив, так как на цену влияют множество факторов.
Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.
Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:08
Zebra написав: дарий написав:
Прошедшая неделя своими "безумными" колебаниями межбанка слегка удивила...
На фоне очень узкой наловой маржи - тем паче...
Ждемс направления...
П.С. Пока фиолетовый униз...
(как всегда личные ощущения).
Тут непонятная движуха под пятницу началась, от доллара в мире избавлялись.
Учитывая, что а Украине все происходит с лагом, у нас есть некоторая фора. Будем смотреть.
не на довго, шутдаун скасували умовно на 3тижні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Суб 26 січ, 2019 21:12
zzzzzz написав: Zebra написав:
Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.
Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.
Если доллар сильно упадет в мире гривне привязанной к баксу и правда будет легче, сильный рост экспорта в европы/азии/африки может даже укрепить гривну относительно бакса.
но это ловушка падающей валюты, а не "справжній" рост, например в биткоинах укранская недвижимость выросла в 3-6 раз за последний год ))
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baffet
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