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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 389390391392>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 132
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:53

  дарий написав:
  dima_beleb написав:ни того ни другого в Украине не будет.


Будет.
Это тоже без вариантов...
Пока да...
Без фанатизма.
Всему Свое Время!

а я доживу?
если так дальше пойдет, ттак как идет сейчас, то Украина рискует повторить путь Речи Посполитой в 18 веке
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 20:54

  Zebra написав:
  dima_beleb написав:
  Zebra написав:Допустим, если по доллару действительно прилетит черный лебедь. Что первое приходит в голову - недвига, как твердый актив.

недвига - это не твердый актив, так как на цену влияют множество факторов.

Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.


Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:08

  Zebra написав:
  дарий написав:Прошедшая неделя своими "безумными" колебаниями межбанка слегка удивила...
На фоне очень узкой наловой маржи - тем паче...
:(

Ждемс направления... 8)

П.С. Пока фиолетовый униз... :roll: (как всегда личные ощущения). :oops:

Тут непонятная движуха под пятницу началась, от доллара в мире избавлялись.

Учитывая, что а Украине все происходит с лагом, у нас есть некоторая фора. Будем смотреть.

не на довго, шутдаун скасували умовно на 3тижні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:12

  zzzzzz написав:
  Zebra написав:Определенно твердее бумаги.
У доллара уже были периоды значительного обесценивантя, в тех же 70-х. Нужно быть на чеку. Украинская недвига в долларе ниже, чем 13-14 лет назад. Как вариант пойдёт.


Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.

Если доллар сильно упадет в мире - гривне, привязанной к баксу, и правда будет легче, сильный рост экспорта в европы/азии/африки может даже укрепить гривну относительно бакса.
но это ловушка падающей валюты, а не "справжній" рост, например в биткоинах укранская недвижимость выросла в 3-6 раз за последний год ))

В эту ловушку падающего бакса Украина неслабо попала в 2007-2008 когда казалось что доллару капут, а гривна сила ))
но сейчас другая картина в целом - тред больше на укрепление доллара в мире,
гривна только сезонно укрепится.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:26

  zzzzzz написав:
Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.

80 000 у.е. за гостинку в 21 метр на Борщаговке летом 2008-го.
100 000 за единичку в 30 метров на окраинах.
сейчас и то и то от 20,есть даже полноценные единички за 22-23 с приличным ремонтом.
Помню когда курс провалился под 5,то любой встречный при любом удобном случае говорил о крахе доллара и дешОвости евро по 8 гривен)))
Вот тогда и чувствовалась дешевизна бакса,20-25 ку зелени за авто,это было своего рода стандарт для тех,кто был хоть на какой-то более менее успешной работе.Проглотили 600 000 новых авто в 2008-м,трасса Киев-Одесса кишила автовозами,а теперь одни фуры и одинокие эвакуаторы везут битки из порта,частного автотранспорта почти нет.
Дали бы взглянуть на 08-й ещё раз,хоть немножко :cry:
Недвига по теории актив,но подумаешь что вся молодёжь или на лыжах или уже свалила,то думаешь накуа:пенсионеры точно не будут снимать и покупать,а перспективы печальные.
п.с. по курсу,немножко пятимся назад 75 на 78\80....
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:29

  zzzzzz написав:Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.

Доллар после 90-х сильно в Украине обесценился. Недвига за 20 лет выросла в несколько раз.
Все очень расслабились, не только в Украине, но и мире, за эту десятилетку привыкли к доллару с околонулевой инфляцией.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:34

Re: Валютный рынок в контексте

  baffet написав:В эту ловушку падающего бакса Украина неслабо попала в 2007-2008 когда казалось что доллару капут, а гривна сила ))
но сейчас другая картина в целом - тред больше на укрепление доллара в мире,
гривна только сезонно укрепится.


Однако... Не сезонно, а выборно...

Но то, таке...
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:39

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Недвига по теории актив,но подумаешь что вся молодёжь или на лыжах или уже свалила,то думаешь накуа:пенсионеры точно не будут снимать и покупать,а перспективы печальные.
п.с. по курсу,немножко пятимся назад 75 на 78\80....


Сому щас почти всегда - Уважуха.

Новый "временный" стьюдент и их папашамамаши,конечно, дуже времяобиталово пока не попустять... :mrgreen:

Опять таки пока.
:mrgreen:

Судя по ситуации, Запад довольно скоро предоставит толковым подросткам Сразу после школы Вышку получать у них.. :(

Наши Вышки слегка отвалят (мало уровня - много коррупции)...

Тада и будет шось менятся...
:roll: :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Суб 26 січ, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 21:45

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.

Доллар после 90-х сильно в Украине обесценился. Недвига за 20 лет выросла в несколько раз.
Все очень расслабились, не только в Украине, но и мире, за эту десятилетку привыкли к доллару с околонулевой инфляцией.

Ла. Вы правы. с 1997 года по 2018 год доллар вырос в цене в 15 раз. Булка хлеба выросла цене в 21 раза.
https://ru.slovoidilo.ua/2017/07/31/inf ... avisimosti
dima_beleb
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:12

dima_beleb
Очень понимаю Димкину тревогу по Хлебу...

Сто процентов Он Его не доедает...
:(
Потому и пишет на Валютном форуме...

То таке...
:oops:

Ничего хорошего и в среднесрочной перспективе, думаю, не будет! :!:

Поборемо (самому очень хочется верить). :!: :wink:
дарий
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