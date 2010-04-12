а я доживу?
если так дальше пойдет, ттак как идет сейчас, то Украина рискует повторить путь Речи Посполитой в 18 веке
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 20:53
Додано: Суб 26 січ, 2019 20:54
Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.
Живите своим умом!
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:08
не на довго, шутдаун скасували умовно на 3тижні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:12
Если доллар сильно упадет в мире - гривне, привязанной к баксу, и правда будет легче, сильный рост экспорта в европы/азии/африки может даже укрепить гривну относительно бакса.
но это ловушка падающей валюты, а не "справжній" рост, например в биткоинах укранская недвижимость выросла в 3-6 раз за последний год ))
В эту ловушку падающего бакса Украина неслабо попала в 2007-2008 когда казалось что доллару капут, а гривна сила ))
но сейчас другая картина в целом - тред больше на укрепление доллара в мире,
гривна только сезонно укрепится.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:26
80 000 у.е. за гостинку в 21 метр на Борщаговке летом 2008-го.
100 000 за единичку в 30 метров на окраинах.
сейчас и то и то от 20,есть даже полноценные единички за 22-23 с приличным ремонтом.
Помню когда курс провалился под 5,то любой встречный при любом удобном случае говорил о крахе доллара и дешОвости евро по 8 гривен)))
Вот тогда и чувствовалась дешевизна бакса,20-25 ку зелени за авто,это было своего рода стандарт для тех,кто был хоть на какой-то более менее успешной работе.Проглотили 600 000 новых авто в 2008-м,трасса Киев-Одесса кишила автовозами,а теперь одни фуры и одинокие эвакуаторы везут битки из порта,частного автотранспорта почти нет.
Дали бы взглянуть на 08-й ещё раз,хоть немножко
Недвига по теории актив,но подумаешь что вся молодёжь или на лыжах или уже свалила,то думаешь накуа:пенсионеры точно не будут снимать и покупать,а перспективы печальные.
п.с. по курсу,немножко пятимся назад 75 на 78\80....
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:29
Доллар после 90-х сильно в Украине обесценился. Недвига за 20 лет выросла в несколько раз.
Все очень расслабились, не только в Украине, но и мире, за эту десятилетку привыкли к доллару с околонулевой инфляцией.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:34
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:39
Re: Валютный рынок в контексте
Сому щас почти всегда - Уважуха.
Новый "временный" стьюдент и их папашамамаши,конечно, дуже времяобиталово пока не попустять...
Опять таки пока.
Судя по ситуации, Запад довольно скоро предоставит толковым подросткам Сразу после школы Вышку получать у них..
Наши Вышки слегка отвалят (мало уровня - много коррупции)...
Тада и будет шось менятся...
Востаннє редагувалось дарий в Суб 26 січ, 2019 21:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 26 січ, 2019 21:45
Ла. Вы правы. с 1997 года по 2018 год доллар вырос в цене в 15 раз. Булка хлеба выросла цене в 21 раза.
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:12
dima_beleb
Очень понимаю Димкину тревогу по Хлебу...
Сто процентов Он Его не доедает...
Потому и пишет на Валютном форуме...
То таке...
Ничего хорошего и в среднесрочной перспективе, думаю, не будет!
Поборемо (самому очень хочется верить).
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