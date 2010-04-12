Додано: Суб 26 січ, 2019 21:26

zzzzzz написав:

Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах. Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.

80 000 у.е. за гостинку в 21 метр на Борщаговке летом 2008-го.100 000 за единичку в 30 метров на окраинах.сейчас и то и то от 20,есть даже полноценные единички за 22-23 с приличным ремонтом.Помню когда курс провалился под 5,то любой встречный при любом удобном случае говорил о крахе доллара и дешОвости евро по 8 гривен)))Вот тогда и чувствовалась дешевизна бакса,20-25 ку зелени за авто,это было своего рода стандарт для тех,кто был хоть на какой-то более менее успешной работе.Проглотили 600 000 новых авто в 2008-м,трасса Киев-Одесса кишила автовозами,а теперь одни фуры и одинокие эвакуаторы везут битки из порта,частного автотранспорта почти нет.Дали бы взглянуть на 08-й ещё раз,хоть немножкоНедвига по теории актив,но подумаешь что вся молодёжь или на лыжах или уже свалила,то думаешь накуа:пенсионеры точно не будут снимать и покупать,а перспективы печальные.п.с. по курсу,немножко пятимся назад 75 на 78\80....