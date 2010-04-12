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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 389390391392

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 132
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
50%
66
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:рисматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.


Слава Биткоину!
Не сильно стрельнет....

Блокчейн - Да,(уже проехали)...
8)
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  #<1 ... 389390391392
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