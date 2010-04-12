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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 26 січ, 2019 22:39
Zebra написав:
рисматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.
Слава Биткоину!
Не сильно стрельнет....
Блокчейн - Да,(уже проехали)...
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