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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 389390391392

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 133
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
50%
67
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 133
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:39

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:рисматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.


Слава Биткоину!
Не сильно стрельнет....

Блокчейн - Да,(уже проехали)...
8)
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:53

  дарий написав:
  Zebra написав:рисматривайтесь на эту весну и лето к биткоину. Какую то часть в портфель набирайте за гривну. Еще стрельнет.


Слава Биткоину!
Не сильно стрельнет....

Блокчейн - Да,(уже проехали)...
8)

Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 22:56

  dima_beleb написав:
  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.

Доллар после 90-х сильно в Украине обесценился. Недвига за 20 лет выросла в несколько раз.
Все очень расслабились, не только в Украине, но и мире, за эту десятилетку привыкли к доллару с околонулевой инфляцией.

Ла. Вы правы. с 1997 года по 2018 год доллар вырос в цене в 15 раз. Булка хлеба выросла цене в 21 раза.
https://ru.slovoidilo.ua/2017/07/31/inf ... avisimosti

Деньги считают в СКА.

В 90-х буханка хлеба стоила не более 5-10 центов и сейчас разве что булочку за них купишь.

Квартиры были по $2000-3000 однухи, $10 тысяч жильё элиткласса, или трёшки в Киеве ближе к центру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.


Африканцам - Слава!

Отходили уже...
Впрочем, на 5 - радостно Сливайте.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:10

  дарий написав:
  Zebra написав:Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.


Африканцам - Слава!

Отходили уже...
Впрочем, на 5 - радостно Сливайте.... :D

Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар :shock:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар


Недавно думал ниже трех - мона и прикупить...
Разочаровался...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:17

  дарий написав:
  Zebra написав:Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар


Недавно думал ниже трех - мона и прикупить...
Разочаровался...
:oops:

Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000


Без Вариантов!
дарий
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  #<1 ... 389390391392
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