zzzzzz написав:Вам не кажется глупым говорить о падении доллара и выгоды недвиги, одновременно считать стоимость этой недвиги в тех же долларах.
Доллар после 90-х сильно в Украине обесценился. Недвига за 20 лет выросла в несколько раз. Все очень расслабились, не только в Украине, но и мире, за эту десятилетку привыкли к доллару с околонулевой инфляцией.
Zebra написав:Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.
Африканцам - Слава!
Отходили уже... Впрочем, на 5 - радостно Сливайте....
Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать. Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар
Zebra написав:Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать. Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар
Недавно думал ниже трех - мона и прикупить... Разочаровался...
Zebra написав:Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать. Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар
Недавно думал ниже трех - мона и прикупить... Разочаровался...
Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000