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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 390391392393>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 134
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
68
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:05

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.


Африканцам - Слава!

Отходили уже...
Впрочем, на 5 - радостно Сливайте.... :D
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:10

  дарий написав:
  Zebra написав:Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.


Африканцам - Слава!

Отходили уже...
Впрочем, на 5 - радостно Сливайте.... :D

Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар :shock:
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:14

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар


Недавно думал ниже трех - мона и прикупить...
Разочаровался...
:oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:17

  дарий написав:
  Zebra написав:Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар


Недавно думал ниже трех - мона и прикупить...
Разочаровался...
:oops:

Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 23:26

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000


Без Вариантов!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:38

  дарий написав:
  Zebra написав:Когда все разочаровались, надо точно будет от 2000 брать, потом будут уже на росте догонять брать и по 3000 и по 4000


Без Вариантов!


Вариантов как раз масса.Я вам умничкам :) в профильной теме написал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 11:40

Re: Валютный рынок в контексте

Говорят НДС аж под вечер пятницы залили,завтра ракета будет на МБ очень на это похоже.
На наличных майданчиках консолидация,появились массовые продажи по 78,покупают уже менее активно по 75,в основном на пару копеек ниже.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:49

  Alex2006 написав:Те копейки "тормознутого импорта" ни на что не влияют.


Ну да, по Вашей логике доллар ведь только "алени" покупают - как наличный, так и безналичный. Причем тут вообще импорт...
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 12:51

  zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?


Украинцы всегда славились острым языком и умением четко высказаться.
Вот про таких, как 2006-й, в народе говорят: "Йому хоч в очі сси - а він каже, що то Божа роса"...
Не старайтесь достучаться. Бесполезно.
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:17

  Искатель написав:
  Alex2006 написав:Те копейки "тормознутого импорта" ни на что не влияют.


Ну да, по Вашей логике доллар ведь только "алени" покупают - как наличный, так и безналичный. Причем тут вообще импорт...


Аlex2006 жирный тролль со стажем :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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