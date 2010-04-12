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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:28
prodigy написав:
Аlex2006 жирный тролль со стажем
При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо
и это пройдет
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ЧИА
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Додано: Нед 27 січ, 2019 13:39
ЧИА написав: prodigy написав:
Аlex2006 жирный тролль со стажем
При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо
Не только начало 2018-2019, но и весь послекризисный период с февраля 2015
А вообще, тезис не в сливе бакса для грн депо, а в выборе грн депо вместо покупки бакса "для сбережений".
Искатель написав: zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?
Украинцы всегда славились острым языком и умением четко высказаться.
Вот про таких, как 2006-й, в народе говорят: "Йому хоч в очі сси - а він каже, що то Божа роса"...
Не старайтесь достучаться. Бесполезно.
Слабая попытка съезда. Может хотите ответить на вопросы, которые проигнорировал zzzzzz? А то выходит, что ляпнут что-то по методу "чув дзвiн - не знаю де вiн", а как доходит до фактов - сразу сливаются и переводят стрелки... Напоминаю вопросы:
Alex2006 написав: zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?
На 13% относительно чего? Прошлого месяца / января 2018? Какова структура упавшего импорта? Если сравнивать с прошлым январем, то тут очевидные причины:
1) курс сейчас ниже прошлогоднего, поэтому и в гривне налог на те же $ выходит меньше.
2) Эта зима теплее плюс многие за год повысили энергоэффективность, поэтому нужно импортировать меньше газа.
Список может расти, но нужно знать ответы на первые вопросы
Zebra написав: дарий написав: Zebra написав:
Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.
Африканцам - Слава!
Отходили уже...
Впрочем, на 5 - радостно Сливайте....
Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар
А почему продолжение тенденции в понедельник выглядит неожиданным? Ведь начинается неделя "20-х чисел", это вполне логично
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
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Alex2006
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Додано: Нед 27 січ, 2019 13:46
Alex2006 написав:
Не только начало 2018-2019, но и весь послекризисный период с февраля 2015
А вообще, тезис не в сливе бакса для грн депо, а в выборе грн депо вместо покупки бакса "для сбережений".
Потому, что в прошлые годы можно было играть на качелях, а в прошлом году - не вышло (
По крайней мере чтобы отбить разницу в % депо
и это пройдет
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ЧИА
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