RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 390391392393

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 134
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
68
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:Аlex2006 жирный тролль со стажем

При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 414
З нами з: 25.12.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:39

  ЧИА написав:
  prodigy написав:Аlex2006 жирный тролль со стажем

При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо

Не только начало 2018-2019, но и весь послекризисный период с февраля 2015 :) А вообще, тезис не в сливе бакса для грн депо, а в выборе грн депо вместо покупки бакса "для сбережений".

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?


Украинцы всегда славились острым языком и умением четко высказаться.
Вот про таких, как 2006-й, в народе говорят: "Йому хоч в очі сси - а він каже, що то Божа роса"...
Не старайтесь достучаться. Бесполезно.

Слабая попытка съезда. Может хотите ответить на вопросы, которые проигнорировал zzzzzz? А то выходит, что ляпнут что-то по методу "чув дзвiн - не знаю де вiн", а как доходит до фактов - сразу сливаются и переводят стрелки... Напоминаю вопросы:

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?

На 13% относительно чего? Прошлого месяца / января 2018? Какова структура упавшего импорта? Если сравнивать с прошлым январем, то тут очевидные причины:
1) курс сейчас ниже прошлогоднего, поэтому и в гривне налог на те же $ выходит меньше.
2) Эта зима теплее плюс многие за год повысили энергоэффективность, поэтому нужно импортировать меньше газа.
Список может расти, но нужно знать ответы на первые вопросы :)



  Zebra написав:
  дарий написав:
  Zebra написав:Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.


Африканцам - Слава!

Отходили уже...
Впрочем, на 5 - радостно Сливайте.... :D

Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар :shock:

А почему продолжение тенденции в понедельник выглядит неожиданным? Ведь начинается неделя "20-х чисел", это вполне логично :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
Повідомлень: 3394
З нами з: 13.06.15
Подякував: 92 раз.
Подякували: 448 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42

  Alex2006 написав:А почему продолжение тенденции в понедельник выглядит неожиданным? Ведь начинается неделя "20-х чисел", это вполне логично :)

Речь о мировых рынках, золото уверенно пробило $1300 за унцию под закрытие сессии. Все мировые валюты укрепились к доллару, даже рубль.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6629
З нами з: 21.09.12
Подякував: 501 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Не только начало 2018-2019, но и весь послекризисный период с февраля 2015 :) А вообще, тезис не в сливе бакса для грн депо, а в выборе грн депо вместо покупки бакса "для сбережений".

Потому, что в прошлые годы можно было играть на качелях, а в прошлом году - не вышло (
По крайней мере чтобы отбить разницу в % депо
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 414
З нами з: 25.12.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 390391392393
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, swodnix і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1423, 1424, 1425
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14241 1649501
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 13:39
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1399616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268119
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.