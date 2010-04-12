Додано: Нед 27 січ, 2019 16:32

sergey_sryvkin написав: Zebra написав: Квартиры были по $2000-3000 однухи, $10 тысяч жильё элиткласса, или трёшки в Киеве ближе к центру. Квартиры были по $2000-3000 однухи, $10 тысяч жильё элиткласса, или трёшки в Киеве ближе к центру.



Ну так то не потому, что доллар бьіл крепок, а потому что недвига в рухнувшем совке ничего не стоила. Ну так то не потому, что доллар бьіл крепок, а потому что недвига в рухнувшем совке ничего не стоила.

Опять вы как всегда подтверждаете не знание азов экономики:1)массовый выезд евреев,на рынке сложился избыточный перекос в сторону предложения недвиги и отсутствия спроса,2)не было ещё процесса первоначального накопления капитала,все были голые и босые,жадность и вклады в трасты забрали первые заработанные деньги у граждан,3)не было понятия заробитчаны,которые подпитывали бы спрос на кв.метры,4)не было уверенности в завтрашнем дне ибо криз сменял новый кризис с периодичностью всего навсего в пару лет,кто считал нормальным занятием припарковать свободные деньги в бетон,только глупцы и нострадамусы)))5)не было ипотеки,даже сейчас она есть в виде рассрочек у застройщиков,банковских кредитов,одалживания недостающих сумм у родственников и хороших знакомых.А у вас ответ в духе три класса образования,но "всё знаете",типа при совке недвижка ничего не стоила,её дарили всем подряд прохожим,а доллар не был крепок потому что вы тогда ещё пешком под стол бегали?Пишите лучше про доллар по пииисят к вечеру,убедительнее выходит)))Сейчас цены на уровне примерно 2003-го года,что доллар был тогда крепок,а теперь нет или такой же крепости,инфляции в долларе не было?По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,уж очень много НДС вернули,плюс бюджетный период закончился,а на носу вывод капитала