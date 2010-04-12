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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 390391392393

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 134
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
68
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:28

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:Аlex2006 жирный тролль со стажем

При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:39

  ЧИА написав:
  prodigy написав:Аlex2006 жирный тролль со стажем

При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо

Не только начало 2018-2019, но и весь послекризисный период с февраля 2015 :) А вообще, тезис не в сливе бакса для грн депо, а в выборе грн депо вместо покупки бакса "для сбережений".

  Искатель написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?


Украинцы всегда славились острым языком и умением четко высказаться.
Вот про таких, как 2006-й, в народе говорят: "Йому хоч в очі сси - а він каже, що то Божа роса"...
Не старайтесь достучаться. Бесполезно.

Слабая попытка съезда. Может хотите ответить на вопросы, которые проигнорировал zzzzzz? А то выходит, что ляпнут что-то по методу "чув дзвiн - не знаю де вiн", а как доходит до фактов - сразу сливаются и переводят стрелки... Напоминаю вопросы:

  Alex2006 написав:
  zzzzzz написав:Alex2006
Таможенные поступления упали в январе на 13% это к чему ?
Импорт не упал ?

На 13% относительно чего? Прошлого месяца / января 2018? Какова структура упавшего импорта? Если сравнивать с прошлым январем, то тут очевидные причины:
1) курс сейчас ниже прошлогоднего, поэтому и в гривне налог на те же $ выходит меньше.
2) Эта зима теплее плюс многие за год повысили энергоэффективность, поэтому нужно импортировать меньше газа.
Список может расти, но нужно знать ответы на первые вопросы :)



  Zebra написав:
  дарий написав:
  Zebra написав:Стрельнет, стрельнет, на $5000 за штучку еще сходит.


Африканцам - Слава!

Отходили уже...
Впрочем, на 5 - радостно Сливайте.... :D

Я еще не закупаюсь, жду 2000-2500 весной летом, буду за гривну покупать.
Сейчас меня насторожил этот неожиданный слив доллара в пятницу, как бы в понедельник тенденция не продолжилась и мы не увидели в этом году резко обесценившийся доллар :shock:

А почему продолжение тенденции в понедельник выглядит неожиданным? Ведь начинается неделя "20-х чисел", это вполне логично :)
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42

  Alex2006 написав:А почему продолжение тенденции в понедельник выглядит неожиданным? Ведь начинается неделя "20-х чисел", это вполне логично :)

Речь о мировых рынках, золото уверенно пробило $1300 за унцию под закрытие сессии. Все мировые валюты укрепились к доллару, даже рубль.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 13:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Alex2006 написав:Не только начало 2018-2019, но и весь послекризисный период с февраля 2015 :) А вообще, тезис не в сливе бакса для грн депо, а в выборе грн депо вместо покупки бакса "для сбережений".

Потому, что в прошлые годы можно было играть на качелях, а в прошлом году - не вышло (
По крайней мере чтобы отбить разницу в % депо
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:31

  дарий написав: Судя по ситуации, Запад довольно скоро предоставит толковым подросткам Сразу после школы Вышку получать у них.. :(

Ога, и учеба бесплатно, и стипендия 2000 евро, и квартира с машиной.
Напоминает статью из перестроечного "Огонька" - молочные реки с кисельными берегами на "западе".

В лучшем случае, как в Швеции - беспроцентный кредит на жизнь и обучение.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 27 січ, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 15:34

  дарий написав:dima_beleb
Очень понимаю Димкину тревогу по Хлебу...
Сто процентов Он Его не доедает...
:(
Потому и пишет на Валютном форуме...

Да тут половина таких постов в выходные (и не только).
Горячо обсуждают цену лука, хлеба, гречки.

"Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль - а как народ?"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:09

  Starikan написав:...
Горячо обсуждают цену лука, хлеба, гречки.
...

Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю? :)
Инфляция у нас падает "стремительным домкратом"? В этом году ждём 6-7% или ниже? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:11

  Zebra написав:Квартиры были по $2000-3000 однухи, $10 тысяч жильё элиткласса, или трёшки в Киеве ближе к центру.


Ну так то не потому, что доллар бьіл крепок, а потому что недвига в рухнувшем совке ничего не стоила.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:32

  sergey_sryvkin написав:
  Zebra написав:Квартиры были по $2000-3000 однухи, $10 тысяч жильё элиткласса, или трёшки в Киеве ближе к центру.


Ну так то не потому, что доллар бьіл крепок, а потому что недвига в рухнувшем совке ничего не стоила.

Опять вы как всегда подтверждаете не знание азов экономики:
1)массовый выезд евреев,на рынке сложился избыточный перекос в сторону предложения недвиги и отсутствия спроса,
2)не было ещё процесса первоначального накопления капитала,все были голые и босые,жадность и вклады в трасты забрали первые заработанные деньги у граждан,
3)не было понятия заробитчаны,которые подпитывали бы спрос на кв.метры,
4)не было уверенности в завтрашнем дне ибо криз сменял новый кризис с периодичностью всего навсего в пару лет,кто считал нормальным занятием припарковать свободные деньги в бетон,только глупцы и нострадамусы)))
5)не было ипотеки,даже сейчас она есть в виде рассрочек у застройщиков,банковских кредитов,одалживания недостающих сумм у родственников и хороших знакомых.
А у вас ответ в духе три класса образования,но "всё знаете",типа при совке недвижка ничего не стоила,её дарили всем подряд прохожим,а доллар не был крепок потому что вы тогда ещё пешком под стол бегали? :lol:
Пишите лучше про доллар по пииисят к вечеру,убедительнее выходит)))
Сейчас цены на уровне примерно 2003-го года,что доллар был тогда крепок,а теперь нет или такой же крепости,инфляции в долларе не было? :mrgreen:

По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,уж очень много НДС вернули,плюс бюджетный период закончился,а на носу вывод капитала :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 16:43

  ЛАД написав:
  Starikan написав:Горячо обсуждают цену ...гречки.
...

Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю? :)

Вчора купував, був приємно здивований - 12 грн за кг, а в пам"яті ще сидить ціна 26 грн. Але зрадофіли чомусь про цей факт тихенько мовчать як і про цукор з 18-и грн до 11-и грн, бананів з 42-х до 17-и грн, яблук з 15-и до 5-и грн і решти продуктів та важливих товарів (бензин, наприклад з 33 до 28 грн). Вони галасують по принципу - тут бачу, а тут не бачу. Перестарілим пенсам та олігофренам ніяк не до снаги збагнути, що ми живемо в ринкових умовах і ціни будуть ЗАВЖДИ змінюватись в залежності від світової коньюктури та економічних чинників як у вищу, так і в нижчу сторону. :mrgreen:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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