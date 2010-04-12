При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:28
Re: Валютный рынок в контексте
При этом его основной тезис в периоде начало 2018-2019г таки оказался по факту верен
т.е. имело смысл все слить в начале прошлого года и положить на гривнедепо
и это пройдет
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:39
Не только начало 2018-2019, но и весь послекризисный период с февраля 2015 А вообще, тезис не в сливе бакса для грн депо, а в выборе грн депо вместо покупки бакса "для сбережений".
Слабая попытка съезда. Может хотите ответить на вопросы, которые проигнорировал zzzzzz? А то выходит, что ляпнут что-то по методу "чув дзвiн - не знаю де вiн", а как доходит до фактов - сразу сливаются и переводят стрелки... Напоминаю вопросы:
А почему продолжение тенденции в понедельник выглядит неожиданным? Ведь начинается неделя "20-х чисел", это вполне логично
Каждая гривна / доллар отданная меняле / в обменник - инвестиция в девальвацию и валютные качели.
Каждая гривна / доллар отданная в банк - инвестиция в стабилизацию и ревальвацию.
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:42
Додано: Нед 27 січ, 2019 13:46
Re: Валютный рынок в контексте
Потому, что в прошлые годы можно было играть на качелях, а в прошлом году - не вышло (
По крайней мере чтобы отбить разницу в % депо
и это пройдет
Додано: Нед 27 січ, 2019 15:31
Ога, и учеба бесплатно, и стипендия 2000 евро, и квартира с машиной.
Напоминает статью из перестроечного "Огонька" - молочные реки с кисельными берегами на "западе".
В лучшем случае, как в Швеции - беспроцентный кредит на жизнь и обучение.
Востаннє редагувалось Starikan в Нед 27 січ, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 27 січ, 2019 15:34
Да тут половина таких постов в выходные (и не только).
Горячо обсуждают цену лука, хлеба, гречки.
"Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль - а как народ?"
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:09
Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю?
Инфляция у нас падает "стремительным домкратом"? В этом году ждём 6-7% или ниже?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:11
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:32
Опять вы как всегда подтверждаете не знание азов экономики:
1)массовый выезд евреев,на рынке сложился избыточный перекос в сторону предложения недвиги и отсутствия спроса,
2)не было ещё процесса первоначального накопления капитала,все были голые и босые,жадность и вклады в трасты забрали первые заработанные деньги у граждан,
3)не было понятия заробитчаны,которые подпитывали бы спрос на кв.метры,
4)не было уверенности в завтрашнем дне ибо криз сменял новый кризис с периодичностью всего навсего в пару лет,кто считал нормальным занятием припарковать свободные деньги в бетон,только глупцы и нострадамусы)))
5)не было ипотеки,даже сейчас она есть в виде рассрочек у застройщиков,банковских кредитов,одалживания недостающих сумм у родственников и хороших знакомых.
А у вас ответ в духе три класса образования,но "всё знаете",типа при совке недвижка ничего не стоила,её дарили всем подряд прохожим,а доллар не был крепок потому что вы тогда ещё пешком под стол бегали?
Пишите лучше про доллар по пииисят к вечеру,убедительнее выходит)))
Сейчас цены на уровне примерно 2003-го года,что доллар был тогда крепок,а теперь нет или такой же крепости,инфляции в долларе не было?
По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,уж очень много НДС вернули,плюс бюджетный период закончился,а на носу вывод капитала
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 27 січ, 2019 16:43
Вчора купував, був приємно здивований - 12 грн за кг, а в пам"яті ще сидить ціна 26 грн. Але зрадофіли чомусь про цей факт тихенько мовчать як і про цукор з 18-и грн до 11-и грн, бананів з 42-х до 17-и грн, яблук з 15-и до 5-и грн і решти продуктів та важливих товарів (бензин, наприклад з 33 до 28 грн). Вони галасують по принципу - тут бачу, а тут не бачу. Перестарілим пенсам та олігофренам ніяк не до снаги збагнути, що ми живемо в ринкових умовах і ціни будуть ЗАВЖДИ змінюватись в залежності від світової коньюктури та економічних чинників як у вищу, так і в нижчу сторону.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Зараз переглядають цей форум: Василь-Рівне і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|