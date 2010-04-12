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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 січ, 2019 17:11
somilitark написав:
По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,
Можливі два варіанти.
1.НБУ буде гасити,якщо курс дійде до 28.00
2.А чи готові покупці купувати вище 28.00?А може,якщо навіть НБУ й не гаситиме,а курс перетне 28.,то частина імпортерів вирішить купити пізніше,але по 27.ХХ.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:23
Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Starikan написав:
Горячо обсуждают цену ...гречки.
...
Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю?
Вчора купував, був приємно здивований - 12 грн за кг, а в пам"яті ще сидить ціна 26 грн. Але зрадофіли чомусь про цей факт тихенько мовчать
не мовчать
"Громадська спілка «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) закликає владу вжити заходів для збереження власного виробництва гречки та захисту українських виробників від інтервенції неякісної та дешевої крупи, що походить з Російської Федерації.
Про це 9 жовтня заявили представники цієї організацій на прес-конференції.
“Через те, що країна-агресор навмисно продає неякісну гречку на українському ринку за заниженими цінами, вітчизняні виробники втрачають рентабельність і, як наслідок, економічну мотивацію надалі вирощувати цю культуру”, - зазначив голова ВАР Андрій Дикун."
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:33
somilitark написав:
По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,уж очень много НДС вернули,плюс бюджетный период закончился,а на носу вывод капитала
Если верны слухи о том, что НДС залили пол конец опердня, вряд ли даже те предприятия, которые намерены покупать на эти средства валюту, успели подать заявки на покупку. Да и морозить средства на все выходные не слишком интересно. Ажиотажный спрос компенсация НДС не вызовет.
Другое дело, что получившие возмещение предприятия могут придержать добровольную продажу второй половины заведенной валюты. Но массовым это явление вряд ли станет, поскольку рынок долго демонстрировал стремление к укреплению гривны, компенсируемое странными прыжками Рыжика, что накладывается на динамику прошлого года.
Скорее всего, влияние компенсации НДС окажется несколько растянутым во времени.
Качнуться рынок может, но вряд ли стоит ждать чего-то уж очень масштабного.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 17:57
Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Starikan написав:
Горячо обсуждают цену ...гречки.
...
Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю?
Вчора купував, був приємно здивований - 12 грн за кг, а в пам"яті ще сидить ціна 26 грн. Але зрадофіли чомусь про цей факт тихенько мовчать як і про цукор з 18-и грн до 11-и грн, бананів з 42-х до 17-и грн, яблук з 15-и до 5-и грн і решти продуктів та важливих товарів (бензин, наприклад з 33 до 28 грн). Вони галасують по принципу - тут бачу, а тут не бачу. Перестарілим пенсам та олігофренам ніяк не до снаги збагнути, що ми живемо в ринкових умовах і ціни будуть ЗАВЖДИ змінюватись в залежності від світової коньюктури та економічних чинників як у вищу, так і в нижчу сторону.
Лук вырос в цене с 8,00 летом до 21,00 сейчас.
тоже самое с морковкой было весной и летом 2018 года.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:08
Сибарит написав:
Скорее всего, влияние компенсации НДС окажется несколько растянутым во времени.
Качнуться рынок может, но вряд ли стоит ждать чего-то уж очень масштабного.
За три дня возмещения гахнули 13 ярдов,или больше?
Конечно не повлияет,у вас же грндепо на него ничего не влияет,вы даже 1000 слов словоблудия используете,что бы это доказать
Надо реально смотреть на вещи,а не приклеивать точку сидения к мнению
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:23
Востаннє редагувалось vovan_prm
в Нед 27 січ, 2019 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Только не юля
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:27
Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Starikan написав:
Горячо обсуждают цену ...гречки.
...
Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю?
Вчора купував, був приємно здивований - 12 грн за кг, а в пам"яті ще сидить ціна 26 грн. Але зрадофіли чомусь про цей факт тихенько мовчать як і про цукор з 18-и грн до 11-и грн, бананів з 42-х до 17-и грн, яблук з 15-и до 5-и грн і решти продуктів та важливих товарів (бензин, наприклад з 33 до 28 грн). Вони галасують по принципу - тут бачу, а тут не бачу. Перестарілим пенсам та олігофренам ніяк не до снаги збагнути, що ми живемо в ринкових умовах і ціни будуть ЗАВЖДИ змінюватись в залежності від світової коньюктури та економічних чинників як у вищу, так і в нижчу сторону.
В отличие от престарелых и олигофренов, как ты их ласково. представителям нацменьшинств из соотв областей тоже приходится делать выборку. чтобы подтасовать данные.Чтобы это понять. давай попробуем посчитать. сколько человек сможет сэкономить на падении цены тобою перечисленного в месяц исходя из своих нужд.Навскидку несколько сот гривен.А сколько тот же человек переплатит за то. что подорожало за тот же месяц.тут счёт пойдёт на тысячи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 18:31
somilitark написав: Сибарит написав:
Скорее всего, влияние компенсации НДС окажется несколько растянутым во времени.
Качнуться рынок может, но вряд ли стоит ждать чего-то уж очень масштабного.
За три дня возмещения гахнули 13 ярдов,или больше?
Конечно не повлияет,у вас же грндепо на него ничего не влияет,вы даже 1000 слов словоблудия используете,что бы это доказать
Надо реально смотреть на вещи,а не приклеивать точку сидения к мнению
Ты тоже попробуй мыслить реально.Поставь себя на место владельца крупной суммы гривен и скажи, ты завтра побежишь тратить гривну по 28.Или подождёшь и купишь дешевле, т к вероятность дешевле достаточно высока в перспективе.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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