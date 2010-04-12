Додано: Нед 27 січ, 2019 17:33

somilitark написав: По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,уж очень много НДС вернули,плюс бюджетный период закончился,а на носу вывод капитала По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,уж очень много НДС вернули,плюс бюджетный период закончился,а на носу вывод капитала

Если верны слухи о том, что НДС залили пол конец опердня, вряд ли даже те предприятия, которые намерены покупать на эти средства валюту, успели подать заявки на покупку. Да и морозить средства на все выходные не слишком интересно. Ажиотажный спрос компенсация НДС не вызовет.Другое дело, что получившие возмещение предприятия могут придержать добровольную продажу второй половины заведенной валюты. Но массовым это явление вряд ли станет, поскольку рынок долго демонстрировал стремление к укреплению гривны, компенсируемое странными прыжками Рыжика, что накладывается на динамику прошлого года.Скорее всего, влияние компенсации НДС окажется несколько растянутым во времени.Качнуться рынок может, но вряд ли стоит ждать чего-то уж очень масштабного.