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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 січ, 2019 19:21
zzzzzz написав: tea написав: somilitark написав:
По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,
Можливі два варіанти.
1.НБУ буде гасити,якщо курс дійде до 28.00
2.А чи готові покупці купувати вище 28.00?А може,якщо навіть НБУ й не гаситиме,а курс перетне 28.,то частина імпортерів вирішить купити пізніше,але по 27.ХХ.
На этой неделе НБУ 110 млн купил без учета пятницы, так что есть что поливать.
Вообще конечно компенсация ПДВ за 3 дня 14,5 млрд это жесть.
Может правительство хочет, чтоб бизнес сейчас дорого вошел в доллар, чтоб потом по весне уже не так мешал падать курсу для наполнения закромов.
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Zebra
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Додано: Нед 27 січ, 2019 19:33
Zebra написав:
Может правительство хочет, чтоб бизнес сейчас дорого вошел в доллар, чтоб потом по весне уже не так мешал падать курсу для наполнения закромов.
А с чего вдруг ему падать?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 27 січ, 2019 19:37
Вкладчик1234 написав: Zebra написав:
Может правительство хочет, чтоб бизнес сейчас дорого вошел в доллар, чтоб потом по весне уже не так мешал падать курсу для наполнения закромов.
А с чего вдруг ему падать?
Сезонный фактор.
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Zebra
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Додано: Нед 27 січ, 2019 19:43
Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Starikan написав:
Горячо обсуждают цену ...гречки.
...
Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю?
Вчора купував, був приємно здивований - 12 грн за кг, а в пам"яті ще сидить ціна 26 грн. Але зрадофіли чомусь про цей факт тихенько мовчать як і про цукор з 18-и грн до 11-и грн, бананів з 42-х до 17-и грн, яблук з 15-и до 5-и грн і решти продуктів та важливих товарів (бензин, наприклад з 33 до 28 грн). Вони галасують по принципу - тут бачу, а тут не бачу. Перестарілим пенсам та олігофренам ніяк не до снаги збагнути, що ми живемо в ринкових умовах і ціни будуть ЗАВЖДИ змінюватись в залежності від світової коньюктури та економічних чинників як у вищу, так і в нижчу сторону.
нормальна гречка "Зерновита" - 26грн/кг, а за 12 грн - то хіба завезена кацапами контрафактна безгостна потеруха, банани нормальні, не гнилі та не травяні на смак коштують 29 грн., бензин А-95 на ОКК/ВОГ - 30грн/л
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Додано: Нед 27 січ, 2019 19:53
J написав:
не мовчать
"Громадська спілка «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) закликає владу вжити заходів для збереження власного виробництва гречки та захисту українських виробників від інтервенції неякісної та дешевої крупи, що походить з Російської Федерації.
Про це 9 жовтня заявили представники цієї організацій на прес-конференції.
“Через те, що країна-агресор навмисно продає неякісну гречку на українському ринку за заниженими цінами, вітчизняні виробники втрачають рентабельність і, як наслідок, економічну мотивацію надалі вирощувати цю культуру”, - зазначив голова ВАР Андрій Дикун."
Понял....Если хоть чтой-та упало в цене - Все одно - москали кляті !!!
Плюсанул.
Осталось понять, какой "Голова" эту цену до 30 зафигачил...
Но то таке...
Если Вы не в курсе - себестоимость гречки уж никак не совпадает с довольно затратным рисом...
Дальше хотя б немного мозги включайте...
И это уже не Тема Гречки...
Востаннє редагувалось дарий
в Нед 27 січ, 2019 21:41, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:01
Сибарит написав: somilitark написав:
По курсу,боюсь завтра НБУ будет поливать по 28 на МБ,уж очень много НДС вернули,плюс бюджетный период закончился,а на носу вывод капитала
Если верны слухи о том, что НДС залили пол конец опердня, вряд ли даже те предприятия, которые намерены покупать на эти средства валюту, успели подать заявки на покупку. Да и морозить средства на все выходные не слишком интересно. Ажиотажный спрос компенсация НДС не вызовет.
Другое дело, что получившие возмещение предприятия могут придержать добровольную продажу второй половины заведенной валюты. Но массовым это явление вряд ли станет, поскольку рынок долго демонстрировал стремление к укреплению гривны, компенсируемое странными прыжками Рыжика, что накладывается на динамику прошлого года.
Скорее всего, влияние компенсации НДС окажется несколько растянутым во времени.
Качнуться рынок может, но вряд ли стоит ждать чего-то уж очень масштабного.
Сом как-то правда полностью сменил ориентацию...
До среды внимательно посмотрю...
Чойто меня на низ тянет.
А что скажет Куэльяр...
Понедельник не факт - однозначно.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:07
jump написав:
нормальна гречка "Зерновита" - 26грн/кг, а за 12 грн - то хіба завезена кацапами контрафактна безгостна потеруха, банани нормальні, не гнилі та не травяні на смак коштують 29 грн., бензин А-95 на ОКК/ВОГ - 30грн/л
ОКК - без вариантов -да.
ВОГ- нет.
На удивление, Авиас очень даже неплох по любому топливу.
У товарища субару форестер...
Четко комп блымает на любую каку...
В нашем колхозе типа "крутые" - параллель и вог...
БЛЫМАЕТ!
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:25
jump написав:
нормальна гречка "Зерновита" - 26грн/кг, а за 12 грн - то хіба завезена кацапами контрафактна безгостна потеруха,
Советский гост с 1 января у нас отменили.
Теперь токо дсту...
Не уверен, что все станет качественнее...
Да гост и так давно уже почти никто не ставил...
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:40
Странный вопрос...дождется, когда что-то произойдет - после чего умно и многословно скажет, что это произошло. У него разве бывает по-другому?
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