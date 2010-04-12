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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 393394395396

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 134
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
68
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:42

  дарий написав:
  jump написав:нормальна гречка "Зерновита" - 26грн/кг, а за 12 грн - то хіба завезена кацапами контрафактна безгостна потеруха, банани нормальні, не гнилі та не травяні на смак коштують 29 грн., бензин А-95 на ОКК/ВОГ - 30грн/л


ОКК - без вариантов -да.
ВОГ- нет.
На удивление, Авиас очень даже неплох по любому топливу.

У товарища субару форестер...
Четко комп блымает на любую каку...

В нашем колхозе типа "крутые" - параллель и вог...
БЛЫМАЕТ! :lol:

Газ относительно осени подешевел более, чем в полтора раза: с 17 до 11,5.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:45

juristkostya

Иногда пытается вперед смотреть...
Прекрасно понимаю, шо даже ДС далеко не Бог...
Все одно интересно.
Натура...
Хотя уже сто раз убеждался, шо тупой емеля на печи почему-то в итоге в плюсе от Разумных во временном периоде.... :mrgreen:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 20:50

Re: Валютный рынок в контексте

  juristkostya написав:Газ относительно осени подешевел более, чем в полтора раза: с 17 до 11,5.


Сам радуюсь!
Но по газу тоже гемор в обслуге через 30-40 тыщ вытекает...
Обе машины на газу - и почти одновременно.
Задумываюсь о дизеле...(тоже про траблы слышу).

Хорошо там, где нас нет!
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:00

  дарий написав:
  juristkostya написав:Газ относительно осени подешевел более, чем в полтора раза: с 17 до 11,5.


Сам радуюсь!
Но по газу тоже гемор в обслуге через 30-40 тыщ вытекает...
Обе машины на газу - и почти одновременно.
Задумываюсь о дизеле...(тоже про траблы слышу).

Хорошо там, где нас нет!
изначально качественная система (долларов хотя бы за 400) начинает подкидывать траблы после 100 тыс.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:02

juristkostya
У нас в колхозе было 300 евро.... :(

Если 100 тыщ без проблем пройдете - напишите.
И тада уже саму систему ГБО.
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 21:56

  somilitark написав:
  sergey_sryvkin написав:недвига в рухнувшем совке ничего не стоила.

Опять вы как всегда подтверждаете не знание азов экономики:

Напомните, когда бьіл прошльій раз ? :)
  somilitark написав:1)массовый выезд евреев,
2)не было ещё процесса первоначального накопления капитала,
3)не было понятия заробитчаны,
4)не было уверенности в завтрашнем дне
5)не было ипотеки

Все как раз и описано в моей фразе.
  somilitark написав:А у вас ответ в духе три класса образования,но "всё знаете",типа при совке недвижка ничего не стоила,её дарили всем подряд прохожим,

Не при совке, а в рухнувшем совке. Т.е. на постсоветском пространстве.

  somilitark написав:Пишите лучше про доллар по пииисят к вечеру,убедительнее выходит)))

У кого? Чем лучше?..

Такое ощущение, что вьі бредите.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:02

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Задумываюсь о дизеле...(тоже про траблы слышу).
берите механический без электроники и турбины, можно 3л. и ездите на нем 100 лет. Говорю как старый дизелист. Дизель самое безопасное топливо, спичками не поджигается.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:04

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:берите механический без электроники и турбины, и ездите на нем 100 лет. Говорю как старый дизелист.


Ага..
Так бы и сделал,клянусь!
А куда девать жену и двух дочек?
дарий
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