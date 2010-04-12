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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 січ, 2019 20:42
дарий написав: jump написав:
нормальна гречка "Зерновита" - 26грн/кг, а за 12 грн - то хіба завезена кацапами контрафактна безгостна потеруха, банани нормальні, не гнилі та не травяні на смак коштують 29 грн., бензин А-95 на ОКК/ВОГ - 30грн/л
ОКК - без вариантов -да.
ВОГ- нет.
На удивление, Авиас очень даже неплох по любому топливу.
У товарища субару форестер...
Четко комп блымает на любую каку...
В нашем колхозе типа "крутые" - параллель и вог...
БЛЫМАЕТ!
Газ относительно осени подешевел более, чем в полтора раза: с 17 до 11,5.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:45
juristkostya
Иногда пытается вперед смотреть...
Прекрасно понимаю, шо даже ДС далеко не Бог...
Все одно интересно.
Натура...
Хотя уже сто раз убеждался, шо тупой емеля на печи почему-то в итоге в плюсе от Разумных во временном периоде....
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Додано: Нед 27 січ, 2019 20:50
juristkostya написав:
Газ относительно осени подешевел более, чем в полтора раза: с 17 до 11,5.
Сам радуюсь!
Но по газу тоже гемор в обслуге через 30-40 тыщ вытекает...
Обе машины на газу - и почти одновременно.
Задумываюсь о дизеле...(тоже про траблы слышу).
Хорошо там, где нас нет!
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:00
дарий написав: juristkostya написав:
Газ относительно осени подешевел более, чем в полтора раза: с 17 до 11,5.
Сам радуюсь!
Но по газу тоже гемор в обслуге через 30-40 тыщ вытекает...
Обе машины на газу - и почти одновременно.
Задумываюсь о дизеле...(тоже про траблы слышу).
Хорошо там, где нас нет!
изначально качественная система (долларов хотя бы за 400) начинает подкидывать траблы после 100 тыс.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:02
juristkostya
У нас в колхозе было 300 евро....
Если 100 тыщ без проблем пройдете - напишите.
И тада уже саму систему ГБО.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 21:56
somilitark написав: sergey_sryvkin написав:
недвига в рухнувшем совке ничего не стоила.
Опять вы как всегда подтверждаете не знание азов экономики:
Напомните, когда бьіл прошльій раз ?
somilitark написав:
1)массовый выезд евреев,
2)не было ещё процесса первоначального накопления капитала,
3)не было понятия заробитчаны,
4)не было уверенности в завтрашнем дне
5)не было ипотеки
Все как раз и описано в моей фразе.
somilitark написав:
А у вас ответ в духе три класса образования,но "всё знаете",типа при совке недвижка ничего не стоила,её дарили всем подряд прохожим,
Не при совке, а в рухнувшем совке. Т.е. на постсоветском пространстве.
somilitark написав:
Пишите лучше про доллар по пииисят к вечеру,убедительнее выходит)))
У кого? Чем лучше?..
Такое ощущение, что вьі бредите.
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:02
дарий написав:
Задумываюсь о дизеле...(тоже про траблы слышу).
берите механический дизель без электроники в тндв и без турбины, можно 2,5-3л. и ездите на нем 100 лет. Говорю как старый дизелист. Дизель самое безопасное топливо, спичками не поджигается.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 27 січ, 2019 22:04, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Додано: Нед 27 січ, 2019 22:04
vitaliian написав:
берите механический без электроники и турбины, и ездите на нем 100 лет. Говорю как старый дизелист.
Ага..
Так бы и сделал,клянусь!
А куда девать жену и двух дочек?
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