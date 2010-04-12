Vitl написав:Ты тоже попробуй мыслить реально.Поставь себя на место владельца крупной суммы гривен и скажи, ты завтра побежишь тратить гривну по 28.Или подождёшь и купишь дешевле, т к вероятность дешевле достаточно высока в перспективе.
фактор веры, я в 2008 всех отговаривал покупать недвижимость, но знакомые покупали хрущи по заоблачным ценам, брали кредиты, занимали, переплачивли тысячи долларов риелторам. Их аргумент был "не может подешеветь то что пользуется таким спросом". Когда подешевело те же хрущи были мало кому нужны, риелторы узнав номер тел.покупателя сами обрывали ему телефон с "супервыгодными предложениями".
Рынок цикличен. Люди смотрят на друзей/соседей/кого то ещё и делают так же. Поэтому либо дорого и фигу купишь либо дёшево и никому наф. не нужно. Начнет расти доллар начнут бегать по обменникам скупать всё что есть, начнет падать - будут бегать сдавать.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan