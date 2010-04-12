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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 394395396397

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 134
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
68
3. 28.50 - 30
22%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:Ты тоже попробуй мыслить реально.Поставь себя на место владельца крупной суммы гривен и скажи, ты завтра побежишь тратить гривну по 28.Или подождёшь и купишь дешевле, т к вероятность дешевле достаточно высока в перспективе.
фактор веры, я в 2008 всех отговаривал покупать недвижимость, но знакомые покупали хрущи по заоблачным ценам, брали кредиты, занимали, переплачивли тысячи долларов риелторам. Их аргумент был "не может подешеветь то что пользуется таким спросом". Когда подешевело те же хрущи были мало кому нужны, риелторы узнав номер тел.покупателя сами обрывали ему телефон с "супервыгодными предложениями".

Рынок цикличен. Люди смотрят на друзей/соседей/кого то ещё и делают так же. Поэтому либо дорого и фигу купишь либо дёшево и никому наф. не нужно. Начнет расти доллар начнут бегать по обменникам скупать всё что есть, начнет падать - будут бегать сдавать.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:22

дарий

Добрый Вечер Уважаемый "дарий".
Меня до сих пор совесть мучает за свинячий поступок.
Я еще раз Прошу Прощения у Вас.
Нехорошо получилось .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:28

холява

Холява, ну правда абсолютно никаких обид и полное к Вам уважение...
Чего Вы так "переживаете"?
Был бы смайл рукопожатия - но нету. :!: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30

дарий

Все равно стыдно.

Никто не заслуживает плохого. Никто. Все заслуживают только хорошего. Кто-то хорошего отношения, а кто-то ... хорошего пинка …
холява
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:32

холява :D :wink:Зображення
дарий
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