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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 395396397398>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 135
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
69
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:22

дарий

Добрый Вечер Уважаемый "дарий".
Меня до сих пор совесть мучает за свинячий поступок.
Я еще раз Прошу Прощения у Вас.
Нехорошо получилось .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:28

холява

Холява, ну правда абсолютно никаких обид и полное к Вам уважение...
Чего Вы так "переживаете"?
Был бы смайл рукопожатия - но нету. :!: :wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30

дарий

Все равно стыдно.

Никто не заслуживает плохого. Никто. Все заслуживают только хорошего. Кто-то хорошего отношения, а кто-то ... хорошего пинка …
холява
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 22:32

холява :D :wink:Зображення
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 27 січ, 2019 23:54

  vitaliian написав:берите механический дизель без электроники в тндв и без турбины, можно 2,5-3л. и ездите на нем 100 лет. Говорю как старый дизелист. Дизель самое безопасное топливо, спичками не поджигается.

И Скока стоит ремонт механического тнвд ? ( и какой расход соляры на сотню )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:05

Re: Валютный рынок в контексте

sani_2012 написав:И Скока стоит ремонт механического тнвд ?

Анекдот в тему))

"Вопрос: Есть у меня Тойота Ленд Крузер 60 1985 года выпуска.Так вот, стал чегото барахлить тнвд — нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ: На апрельском, 1985 г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич… Потом были ускорение социально-экономического развития… перестройка… каждой советской семье отдельную квартиру… борьба с алкоголизмом… Первый Съезд народных депутатов — Собчак, Сахаров, страна у телевизоров… "Борис, ты не прав! "… моя первая свадьба… Павловская реформа… пустые магазины… ГКЧП… "в связи с состоянием здоровья"… Беловежская пуща… Триколор над Белым Домом… Гайдар, новые деньги — новые цены… мама умерла… опять новые деньги… танки на мосту, пожар Белого дома… опять новые деньги… Совместные предприятия… биржи… ваучеры… МММ с бабочкой… черный вторник… первая Чечня… мой развод… отец умер… я увидел авто. ру… деноминация… дефолт… моя вторая свадьба… начался 21-ый век… Путин… ребенок в первый класс… Медведев… Беслан… война с Грузией… Путин… КРЫМ НАШ! … А у твоей Тойоты, б..ядь, только сейчас "что-то начал барахлить тнвд"?!"
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 28 січ, 2019 00:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:06

sani_2012
В инете все есть...
Все довольно неплохо... 4-6 литров, ходють дизеля долго и убить их трудновато...
Лично меня немного всегда смущало тыртыртыр..., но то таке... :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:09

stryzhko
:lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:15

  дарий написав:sani_2012 В инете все есть... Все довольно неплохо... 4-6 литров, ходють дизеля долго и убить их трудновато... Лично меня немного всегда смущало тыртыртыр..., но то таке...

Я просто любитель бензина ( резкость люблю )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:18

Re: Валютный рынок в контексте

В недорогом сегменте одно из лучших предложений в Стране...
Но механика, блин!
https://auto.ria.com/auto_renault_megane_23223238.html

Даже круиз контроль!!! :lol:
дарий
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