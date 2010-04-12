дарий
Добрый Вечер Уважаемый "дарий".
Меня до сих пор совесть мучает за свинячий поступок.
Я еще раз Прошу Прощения у Вас.
Нехорошо получилось .
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:22
дарий
Добрый Вечер Уважаемый "дарий".
Меня до сих пор совесть мучает за свинячий поступок.
Я еще раз Прошу Прощения у Вас.
Нехорошо получилось .
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:28
холява
Холява, ну правда абсолютно никаких обид и полное к Вам уважение...
Чего Вы так "переживаете"?
Был бы смайл рукопожатия - но нету.
Додано: Нед 27 січ, 2019 22:30
дарий
Все равно стыдно.
Никто не заслуживает плохого. Никто. Все заслуживают только хорошего. Кто-то хорошего отношения, а кто-то ... хорошего пинка …
Додано: Нед 27 січ, 2019 23:54
И Скока стоит ремонт механического тнвд ? ( и какой расход соляры на сотню )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:05
Re: Валютный рынок в контексте
Анекдот в тему))
"Вопрос: Есть у меня Тойота Ленд Крузер 60 1985 года выпуска.Так вот, стал чегото барахлить тнвд — нет ли у кого-нибудь схемы его устройства или чего-то подобного. Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Ответ: На апрельском, 1985 г. пленуме ЦК КПСС Генеральным секретарем был единодушно избран Горбачев Михаил Сергеевич… Потом были ускорение социально-экономического развития… перестройка… каждой советской семье отдельную квартиру… борьба с алкоголизмом… Первый Съезд народных депутатов — Собчак, Сахаров, страна у телевизоров… "Борис, ты не прав! "… моя первая свадьба… Павловская реформа… пустые магазины… ГКЧП… "в связи с состоянием здоровья"… Беловежская пуща… Триколор над Белым Домом… Гайдар, новые деньги — новые цены… мама умерла… опять новые деньги… танки на мосту, пожар Белого дома… опять новые деньги… Совместные предприятия… биржи… ваучеры… МММ с бабочкой… черный вторник… первая Чечня… мой развод… отец умер… я увидел авто. ру… деноминация… дефолт… моя вторая свадьба… начался 21-ый век… Путин… ребенок в первый класс… Медведев… Беслан… война с Грузией… Путин… КРЫМ НАШ! … А у твоей Тойоты, б..ядь, только сейчас "что-то начал барахлить тнвд"?!"
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 28 січ, 2019 00:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:06
sani_2012
В инете все есть...
Все довольно неплохо... 4-6 литров, ходють дизеля долго и убить их трудновато...
Лично меня немного всегда смущало тыртыртыр..., но то таке...
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:15
Я просто любитель бензина ( резкость люблю )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:18
Re: Валютный рынок в контексте
В недорогом сегменте одно из лучших предложений в Стране...
Но механика, блин!
Даже круиз контроль!!!
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