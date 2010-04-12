Плохо что Жигулей нету на саляре ( а так бы может и попробовал , покататься ближе к пенсии )
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:27
Плохо что Жигулей нету на саляре ( а так бы может и попробовал , покататься ближе к пенсии )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:30
Правильно понимаете.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:39
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:51
Re: Валютный рынок в контексте
|