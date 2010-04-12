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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 395396397398

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 135
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
69
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:27

Плохо что Жигулей нету на саляре ( а так бы может и попробовал , покататься ближе к пенсии )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:30

  ЛАД написав:
  Starikan написав: ...
Горячо обсуждают цену лука, хлеба, гречки.
...
Вас эти вопросы абсолютно не волнуют, как я понимаю? :)

Правильно понимаете.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:39

Re: Валютный рынок в контексте

  sani_2012 написав:Плохо что Жигулей нету на саляре ( а так бы может и попробовал , покататься ближе к пенсии )


Как говорится...
От тюрьмы и от сумы....Зображення
:wink:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 00:51

Re: Валютный рынок в контексте

  sani_2012 написав:Я просто любитель бензина ( резкость люблю )


Где-то себя припоминаю...
После нескольких смертей близких мне Людей...Как-то само собой попустило.
То таке...
Хотя фаталист по природе однозначно! :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 02:32

Re: Валютный рынок в контексте

Ауди а6 с7 квадро дизель может сможете купить. Дисконт больше 50 процентов. Партия будет февраль март последняя.
prosecutor
 
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  #<1 ... 395396397398
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