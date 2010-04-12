Плохо что Жигулей нету на саляре ( а так бы может и попробовал , покататься ближе к пенсии )
*Відправлено з Чату
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:27
Плохо что Жигулей нету на саляре ( а так бы может и попробовал , покататься ближе к пенсии )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:30
Правильно понимаете.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:39
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 28 січ, 2019 00:51
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 28 січ, 2019 02:32
Re: Валютный рынок в контексте
Ауди а6 с7 квадро дизель может сможете купить. Дисконт больше 50 процентов. Партия будет февраль март последняя.
Додано: Пон 28 січ, 2019 02:46
Может не своей жизнью жили близкие ?( или было за шо )
Вообще звук мотора , работа , резвость ( просто как родное , позыв души )
Я резину не люблю на асфальте оставлять ( считаю это лишним и бесполезным )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 02:53
Для наших дорог низковат клиренс ( да и ремонтировать люблю сам , либо огрехи завода исправлять тоже сам ) ,в этом мире нужно делать все самому .
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 02:58
Ауди хороша ( именно А4 95-96 годов ) 1.8 turbo ( по надежности ) ( бензин )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 03:03
А сейчас и выбрать нечего даже ( вольво если только )
*Відправлено з Чату
Додано: Пон 28 січ, 2019 09:55
Re: Валютный рынок в контексте
В среду ФРС вряд ли прямо объявит о приостановке сокращения баланса, как ожидают некоторые инвесторы, полагают аналитики TD Securities. Вместо этого Джером Пауэлл может намекнуть на снижение его темпов.
«Рыночные ожидания того, что FOMC прямо объявит о приостановке сокращения своего баланса, вряд ли сбудутся», - пишут аналитики компании. - «Вместо этого Джером Пауэлл может намекнуть на замедление темпов его сокращения».
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Заговорили о патриотизме - значит проворовались. ( Салтыков-Щедрин).
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