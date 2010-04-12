Додано: Пон 28 січ, 2019 09:55

В среду ФРС вряд ли прямо объявит о приостановке сокращения баланса, как ожидают некоторые инвесторы, полагают аналитики TD Securities. Вместо этого Джером Пауэлл может намекнуть на снижение его темпов.

«Рыночные ожидания того, что FOMC прямо объявит о приостановке сокращения своего баланса, вряд ли сбудутся», - пишут аналитики компании. - «Вместо этого Джером Пауэлл может намекнуть на замедление темпов его сокращения».

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