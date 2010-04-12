Додано: Пон 28 січ, 2019 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн.



Судя по всему, это расширение гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его повышение к 27,78/27,83 UAH/USD по состоянию на 09.56 Киева.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 25 января по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 25 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1410, приподнявшись к $1,1411 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1408 на открытии торгов в Европе.



Дата: 28 января 2019 г. на 09.49



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 27,77/27,80 UAH/USD

€ – 31,62/31,70 UAH/EUR

RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB



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