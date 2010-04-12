RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 396397398399

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 135
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
69
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 09:58

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн.

Судя по всему, это расширение гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его повышение к 27,78/27,83 UAH/USD по состоянию на 09.56 Киева.

Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.

По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.

Евро по сравнению с 25 января по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 25 января по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1410, приподнявшись к $1,1411 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1408 на открытии торгов в Европе.

Дата: 28 января 2019 г. на 09.49

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 27,77/27,80 UAH/USD
€ – 31,62/31,70 UAH/EUR
RUB – 0,415/0,417 UAH/RUB

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70336
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4518 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:24

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня, шановні автолюбителі і гречкосії!(це, якщо прочитати вчорашні тутешні дописи:)
- правда, васю, нічо так макнули мордою в МОСКАЛЬСЬКУ гречку! :)
(нічого, не хоче МИРУ, нехай готується до війни!) ;)

.... а тим часом, У ГОСТИННОМУ, ЧАРІВНОМУ, НЕПЕРЕВЕРШЕНОМУ, ТУРИСТИЧНОМУ, та чого вже там... НАЙКРАЩОМУ місті Лева - здати, чи купити доляра можна по таких цифрах 65/77
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5694
З нами з: 19.10.15
Подякував: 307 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 10:24

Привет из Днепра-2

Спустя 23 минуты, на 10.19, безналичная пара доллар-гривня все еще оставалась на отметке 27,78/27,83 UAH/USD на фоне вялого по-понедельничному рынка.

Дата: 28 января 2019 г.

Рынок наличных Киева 10.23

Мелкий опт «неформал»

$ 27,65-70/27,80-85 UAH/USD
EUR 31,55/31,65-70 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 70336
З нами з: 29.05.06
Подякував: 4518 раз.
Подякували: 8229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 396397398399
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: THB, Долярчик і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1423, 1424, 1425
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14247 1650156
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 січ, 2019 22:35
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6532 1399767
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:15
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268126
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Амадеус (7)
28.01.2019 10:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.