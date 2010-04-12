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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:24
Re: Валютный рынок в контексте
.... а тим часом, У ГОСТИННОМУ, ЧАРІВНОМУ, НЕПЕРЕВЕРШЕНОМУ, ТУРИСТИЧНОМУ, та чого вже там... НАЙКРАЩОМУ місті Лева - здати, чи купити доляра можна по таких цифрах 65/77
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 28 січ, 2019 11:07, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:24
Привет из Днепра-2
Спустя 23 минуты, на 10.19, безналичная пара доллар-гривня все еще оставалась на отметке 27,78/27,83 UAH/USD на фоне вялого по-понедельничному рынка.
Дата: 28 января 2019 г.
Рынок наличных Киева 10.23
Мелкий опт «неформал»
$ 27,65-70/27,80-85 UAH/USD
EUR 31,55/31,65-70 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низкооборотный.
US
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:32
Re: Валютный рынок в контексте
Вітаю! Дніпро ,70-,77
Вчора працювали ,75-,83
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:35
Re: Валютный рынок в контексте
70/75, больше как ориентир
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:45
Привет из Днепра-3
Около 10.37 Киева котировки безналичного доллара, сменив настроение, просели к 27,76/27,80 UAH/USD, заморозив утренний рост и начав откат.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,77-78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0-13,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос не изменился, офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 28 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,77-78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0-13,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос не изменился, офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 28 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.
US
Додано: Пон 28 січ, 2019 10:53
Привет из Днепра-4
К 10.50, сохранив нисходящий тренд, пара доллар-гривня опустилась к 27,76/27,78 UAH/USD. «На рынке покупателей маловато», - резюмировал наш консультант.
Дата: 28 января 2019 г. на 10.57
Рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 27,70/27,80 UAH/USD
€ 31,55/31,65 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,418 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях
преобладания клиентского предложения валюты в розничных объемах.
US
Додано: Пон 28 січ, 2019 11:23
Привет из Днепра-5
По состоянию на 11.16 Киева курс безналичного «американца» все еще пребывал на отметке 27,76/27,78 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения.
Дополуденный откат курса безналичного доллара, сменивший отскок котировок на самом открытии, состоявшийся вопреки некоторому росту гривневой ликвидности, сопровождался сжатия на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.
Эта динамика показателя противоречит некоторому росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.
US
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