odessit2007 написав:просмотрел все курсы Одесса снова ниже 27.60-27.63/27.68-27.75
да у вас там какой-то южный и тёплый коммунизм! я думал сегодня порвут МБ,а за ним и наличка занервничает,как хорошо что я ошибся столица наливает за бакс по 70,я бы уже не дёргался,ждём выборов и подарков под предвыборную йооолку,а ёлочка мне нравится(с).
Респект, что хоть признал.А то некатарые...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
somilitark написав:я думал сегодня порвут МБ,а за ним и наличка занервничает,как хорошо что я ошибся
В смысле хорошо ? Не хорошо, а Вы ошиблись в своем прогнозе, задев при этом другого человека.
somilitark написав:
Сибарит написав:Скорее всего, влияние компенсации НДС окажется несколько растянутым во времени. Качнуться рынок может, но вряд ли стоит ждать чего-то уж очень масштабного.
За три дня возмещения гахнули 13 ярдов,или больше? Конечно не повлияет,у вас же грндепо на него ничего не влияет,вы даже 1000 слов словоблудия используете,что бы это доказать Надо реально смотреть на вещи,а не приклеивать точку сидения к мнению