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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 398399400401>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 136
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:16

Левобережка 70-71 / 78
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:18

  prosecutor написав:Ауди а6 с7 квадро дизель может сможете купить. Дисконт больше 50 процентов. Партия будет февраль март последняя.

ага. только 15-16 года выпуска.
с марта прошлого года сказки рассказывают.
в нормальной комплектации никому не отдали, випос через левые салоны перепродает +$5-6к
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:18

Залишок коштів на кореспондентських та транзитних рахунках банків
(оперативні дані за станом на початок дня) 
млн. грн.
Дата Залишок коштів

22.01 57785,9
23.01 58508,5
24.01 55199,2
25.01 57695,9
28.01 57906,9

Ну прям стабильность :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:19

По анализу ликвидности НБУ в пятницу купил 10 млн.дол.

По анализу ликвидности за неделю +120 млн.дол.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:24

В пятницу НБУ привлек 18,6 млрд - овернайт
и на 14 дневные сертификаты - 48,1 млрд.грн ( 53 банка) ставка 18%
Всего 66,7 млрд.грн

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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:27

  somilitark написав:
  odessit2007 написав:просмотрел все курсы
Одесса снова ниже
27.60-27.63/27.68-27.75

да у вас там какой-то южный и тёплый коммунизм!
я думал сегодня порвут МБ,а за ним и наличка занервничает,как хорошо что я ошибся 8)
столица наливает за бакс по 70,я бы уже не дёргался,ждём выборов и подарков под предвыборную йооолку,а ёлочка мне нравится(с).


Респект, что хоть признал.А то некатарые... :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:29

Привет из Днепра-7

Полдень (12.19 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,76/27,78 UAH/USD.

Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7886 UAH/USD, потеряв 3,55 коп.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:33

  somilitark написав:я думал сегодня порвут МБ,а за ним и наличка занервничает,как хорошо что я ошибся 8)

В смысле хорошо ? Не хорошо, а Вы ошиблись в своем прогнозе, задев при этом другого человека. :?
  somilitark написав:
  Сибарит написав:Скорее всего, влияние компенсации НДС окажется несколько растянутым во времени.
Качнуться рынок может, но вряд ли стоит ждать чего-то уж очень масштабного.

За три дня возмещения гахнули 13 ярдов,или больше?
Конечно не повлияет,у вас же грндепо на него ничего не влияет,вы даже 1000 слов словоблудия используете,что бы это доказать :lol:
Надо реально смотреть на вещи,а не приклеивать точку сидения к мнению :lol:
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 12:43

zzzzzz
Хмельницький 27.6-27.7
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:03

Хочется к концу недели 27.5пощупать :D
сірий
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