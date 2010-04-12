Додано: Пон 28 січ, 2019 13:06

Привет из Днепра-8



Торги валютного межбанка в секторе доллара в понедельник стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как стали известны изменения в тренде гривневой ликвидности – там появились признаки расширения гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн.



Судя по всему, это расширение гривневой ликвидности стало главной причиной того, что первые реальные сделки с безналичным «американцем» продемонстрировали его повышение к 27,78/27,83 UAH/USD по состоянию на 09.56 Киева.



Спустя 23 минуты, на 10.19, безналичная пара доллар-гривня все еще оставалась на отметке 27,78/27,83 UAH/USD на фоне вялого по-понедельничному рынка.



Около 10.37 Киева котировки безналичного доллара, сменив настроение, просели к 27,76/27,80 UAH/USD, заморозив утренний рост и начав откат.



К 10.50, сохранив нисходящий тренд, пара доллар-гривня опустилась к 27,76/27,78 UAH/USD. «На рынке покупателей маловато», - резюмировал наш консультант.



По состоянию на 11.16 Киева курс безналичного «американца» все еще пребывал на отметке 27,76/27,78 UAH/USD, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



Дополуденный откат курса безналичного доллара, сменивший отскок котировок на самом открытии, состоявшийся вопреки некоторому росту гривневой ликвидности, сопровождался сжатия на рынке гривневого ресурса с точки зрения рынка Depo: ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo повысились по менее значимым оферам с уровня 16,00/17,50% к отметке 16,00/18,00% годовых.



Эта динамика показателя противоречит некоторому росту остатков в нацвалюте на коррсчетах регулятора.



Около 11.58 безналичный «американец» не покинул отметку 27,76/27,78 UAH/USD.

«На межбанке типичный застой»,- констатировал наш гуру.



Полдень (12.19 Киева) безналичный доллар встретил уровнями 27,76/27,78 UAH/USD.



Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,7886 UAH/USD, потеряв 3,55 коп.



Наконец, около 13.00 котировки безналичного «американца», немного приподнявшись, консолидировались на отметке 27,77/27,79 UAH/USD.



В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 28 января с уровней: доллар – 27,50/27,90 UAH/USD, евро – 31,20/31,80 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,424 UAH/RUB.



По сравнению с открытием пятницы, доллар по спросу и по предложению потерял по 10,0 коп.



Евро по сравнению с 25 января по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 25 января по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1410, приподнявшись к $1,1411 на закрытии азиатской сессии форекса и опустившись до $1,1408 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 28 января показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,70/27,77-78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0-13,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос не изменился, офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 28 января в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная равновесная торговля.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,70/27,77-78 UAH/USD (по сравнению с открытием пятницы спрос упал на 10,0 коп., предложение потеряло 12,0-13,0 коп.), евро – 31,60/31,80 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 января спрос не изменился, офера потеряли 3,0-5,0 коп.), рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB (по сравнению с открытием пятницы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 28 января в оптовом сегменте рынка Днепра редкие реальные оптовые сделки проходили в «вялом» балансе.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на вялое снижение курса СКВ на межбанке: доллар - 27,67-68/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность очень вялая.



По состоянию на 12.06 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса», объем которого вырос до мелкооптовых значений. При этом действующие цены едва заметно понизились с уровней открытия: 27,70/27,76 UAH/USD, евро – 31,55/31,65 UAH/EUR, рубль 0,413/0,418 UAH/RUB.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,65-67/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 28 января по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,77/27,80 UAH/USD, евро – 31,62/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,415/0,417 UAH/RUB, Киев опт 27,65-70/27,80-85 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,65-70/27,80-85 UAH/USD, евро (опт) 31,50/31,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,50/31,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 27,65/27,80 UAH/USD, евро – 31,35/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 27,70/27,77 UAH/USD, розница – 27,67/27,80 UAH/USD; Запорожье – 27,70/27,80 UAH/USD; евро – 31,55/31,65 UAH/EUR, рубль - 0,413/0,418 RUB/USD.



Есть подозрение, что валютный межбанк ввергли в состояние ступора «размашистые» действия наших финансовых властей: Казначейство компенсировало НДС на 5,5 млрд. грн., а тогда же, 25-го, регулятор разместил свои депосертификаты на 66,758 млрд. грн., из которых объем двухнедельных бумаг составил 48,148 млрд. грн.



Не удивительно, что подобное размашистое регулирование гривневой ликвидности, «приправленное» пресловутым «синдромом понедельника», отбило всякую охоту торговать «зеленым» безналом 28 января.



В целом же на межбанке типичное межсезонье, следствием которого стали дефицит покупателей валюты и низкая текущая ликвидность сделок в паре доллар-гривня.



Импортеры, как известно, приходят на рынок с покупками СКВ на самом излете месяца, закрывая этап со своими зарубежными партнерами. В свою очередь, ожидать агрессивных покупок доллара нерезидентами следует с пятницы.



Наличный рынок, реагируя на вялое снижение долларовых цен на сессии валютного межбанка, столь же неспешно терял в цене по паре доллар-гривня.



Не исключено, отечественные финансовые власти умерят свою страсть к регулированию ликвидности нацвалюты, вернув на торги валютного межбанка более спокойную деловитость.

Ко вторнику могут уже стартовать покупки СКВ импортерами, которые, вероятно, компенсируются ростом притока экспортной выручки из-за рубежа.

Думается, на ближайших торгах межбанка высоковероятно установится боковой тренд и относительная курсовая стабильность на немного пониженных с пятницы уровнях.



В свою очередь, если Казначейство и регулятор не пролонгируют свои монетарные экзерсисы, наличный рынок также будет ждать относительная и сбалансированная курсовая стабильность.



US