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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:54
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. МБ начебто без всіляких потрясінь, а ЧР йде на зниження, випереджаючими кроками. Це говорить, що попит слабшає і продати зеленого нікому, Банки теж наввипередки знизились. МБ буде зараз під натиском з погляду гравців на готівковий ринок і від їх дій у вичікуванні, доляр поступово втрачатиме позиції в сторону укріплення гривні. Ще тиждень поступового зниження курсу доляра з переходом на лютий на позначку 27, яку певний час треба відпрацювати.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 січ, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 січ, 2019 13:55
Нет, не равна.
В таблице 36, а привлекли 48
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:11
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:15
То есть цифра 48 появится только завтра ? с датой - 28.01 ?
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:20
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:29
дядя Caша
Здравствуйте .
Всем Здоровья.
Сегодня на таможне сумасшедший день .
евроблях с утра более 200 заявлено.
Очередь с фур .
С 10 заявились , а в работу еще не взяли.
Импортеры, как известно, приходят на рынок с покупками СКВ на самом излете месяца, закрывая этап со своими зарубежными партнерами. В свою очередь, ожидать агрессивных покупок доллара нерезидентами следует с пятницы.
В этом месяце вряд ли будут покупать СКВ.
До конца месяца 4 дня .
Не успеют завезти , довезти , зарегистрировать налоговые.
Придется НДС платить .
Только в случае расстаможки на границе и моментальной регистрации .
Но мне не верится , что кто то рискнет.
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:36
Опаньки, на миняйло по налички по Киеву провалились ниже 70
67/71
Живите своим умом!
Додано: Пон 28 січ, 2019 14:46
Re: Валютный рынок в контексте
Прийдеться кожному ставити свою вітродуйку, буржуйку, загату.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:04
Re: Валютный рынок в контексте
м. Левобережная 27,67/27,75
Додано: Пон 28 січ, 2019 15:08
Re: Валютный рынок в контексте
65/73
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
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