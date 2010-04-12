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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 399400401402

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 136
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
5%
7
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:54

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. МБ начебто без всіляких потрясінь, а ЧР йде на зниження, випереджаючими кроками. Це говорить, що попит слабшає і продати зеленого нікому, Банки теж наввипередки знизились. МБ буде зараз під натиском з погляду гравців на готівковий ринок і від їх дій у вичікуванні, доляр поступово втрачатиме позиції в сторону укріплення гривні. Ще тиждень поступового зниження курсу доляра з переходом на лютий на позначку 27, яку певний час треба відпрацювати.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 28 січ, 2019 13:56, всього редагувалось 1 раз.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 13:55

  Сибарит написав:Теперь общая сумма по тендерным равна сумме последнего привлечения. Нет никакой аномалии.


Нет, не равна.
В таблице 36, а привлекли 48
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:11

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Нет, не равна.
В таблице 36, а привлекли 48

Проверьте даты.
36 было вчера, их вчера погасили и привлекли 48.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:15

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Нет, не равна.
В таблице 36, а привлекли 48

Проверьте даты.
36 было вчера, их вчера погасили и привлекли 48.

То есть цифра 48 появится только завтра ? с датой - 28.01 ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:20

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:То есть цифра 48 появится только завтра ? с датой - 28.01 ?

Да. Информация по сертификатам всегда идет с задержкой. Но теперь мы можем все посчитать сами на день раньше.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:29

дядя Caша
Здравствуйте .
Всем Здоровья.
Сегодня на таможне сумасшедший день .
евроблях с утра более 200 заявлено.
Очередь с фур .
С 10 заявились , а в работу еще не взяли.


Импортеры, как известно, приходят на рынок с покупками СКВ на самом излете месяца, закрывая этап со своими зарубежными партнерами. В свою очередь, ожидать агрессивных покупок доллара нерезидентами следует с пятницы.

В этом месяце вряд ли будут покупать СКВ.
До конца месяца 4 дня .
Не успеют завезти , довезти , зарегистрировать налоговые.
Придется НДС платить .
Только в случае расстаможки на границе и моментальной регистрации .
Но мне не верится , что кто то рискнет.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:36

Опаньки, на миняйло по налички по Киеву провалились ниже 70

67/71
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 14:46

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:15 эвроцентов /кВт , ты готов платить ?


Прийдеться кожному ставити свою вітродуйку, буржуйку, загату.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:04

Re: Валютный рынок в контексте

м. Левобережная 27,67/27,75
Danik
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:08

Re: Валютный рынок в контексте

65/73
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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