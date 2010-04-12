Додано: Пон 28 січ, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 3,08 коп., на торгах понедельника повысился на 2,72 коп., оказавшись на уровне 27,7901 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,55 коп., составил 27,7886 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала непродолжительный рост, подскочив до 27,78/27,83 UAH/USD, пребывая на этом локальном максимуме до 10.35. С этого часа началась коррекция безналичной пары доллар-гривня, поначалу уронив СКВ до 27,76/27,80, а с 10.48 доллар консолидировался на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, которую в сопровождении сбалансированной, хотя и «вялой» торговли, не покидал до начала обеденного перерыва, 13.00 Киева.



Со слов непосредственных участников торгов, на рынке безналичной пары доллар-гривня наблюдался дефицит покупателей. Импортеры, обычно появлявшиеся на межбанка в самом конце месяца, пока не приобретали СКВ, а до сезона репатриации оставалась добрая неделя. Таки образом, на рынке сложилось «техническое» преобладание оферов валюты, способствовавшее ее «ползуче» коррекции. Не исключено, что погасили пыл покупателей мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности.

В пятницу регулятор разместил свои депосертификаты на изрядную сумму в 66,758 млрд. грн., из которых бумаг двухнедельным сроком обращения было продано на 48,158 млрд. Правда, эти действия не отразились на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, приподнявшихся с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн., думаю, этот маневр проявит себя буквально на следующий день. Кстати, не исключено, что «формальный» рост индикатора связан с пятничной компенсацией НДС на 5,5 млрд. грн.

Таким образом, пассивность покупателей СКВ на межбанке с одной стороны могла быть связана с календарным фактором (время покупок еще не наступило), с другой, у игроков из-за вышеперечисленных действий НБУ не было возможности аккумулировать гривню для реализации своего спроса на доллар.



Меж тем, на обеденный перерыв безналичная пара доллар-гривня ушла на фоне приподнявшихся цен к 27,77/27,79 UAH/USD, и это восходящий тренд, в процессе которого доллар поэтапно рос в цене, затянулся до самого финиша сессии.



К 15.35 пара доллар-гривня на опустевшем межбанковском валютном рынке выросла до 27,785/27,810 UAH/USD.



На цифре 27,785/27,810 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 28 января.



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7901 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,37% с 27,6883 UAH/USD до 27,7901 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 28 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,80 годовых (с 12.08 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на межбанковском валютном рынке наблюдался дефицит покупателей доллара. Импортеры активно приобретают валюту в самом конце месяца, а до начала сезона репатриации дивидендов «варягами» еще целая неделя.



Во-вторых, «размашистые» мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности посредством размещения депозитных сертификатов воспрепятствовали аккумулированию средств в нацвалюте для выхода на межбанк с покупками СКВ.



В-третьих, судя по незначительному увеличению гривневого навеса на транзитных и корсчетах НБУ, компенсация НДС Казначейством в сумме 5,5 млрд. грн., очень быстро была утилизирована бизнесом на текущие расходы.



В-четвертых, коррекция курса безналичного «американца» была поддержана «медвежьим» трендом на рынке наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, по «календарным» причинам на рынке наблюдалась нехватка покупателей СКВ.



Во-вторых, как известно, к понедельнику падает объем притока внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью сделок).



Дата: 28 января 2019 г. 16.31



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 27,67/27,75 UAH/USD (с утра – 27,70/27,77-78 UAH/USD, к полудню - 27,65-67/27,73-75 UAH/USD)

€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75-77 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,70 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в ценовой поддержке. Котировки наличного доллара снижались сообразно стартовавшей с 10.35 Киева коррекции курса безналичного «американца» на межбанке.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,65-67/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда «медвежий» тренд в наличной паре доллар-гривня был пролонгирован, несмотря на прекращение коррекции на рынке безналичного доллара. Кроме того, дисконтирование цен требовалось для обеспечения равновесия покупок и продаж в наличном долларе.



Сбалансированность наличного «неформального» рынка Днепра удалось сохранить до самого завершения торгов, сумев обеспечить прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «твердую четверку», заметно повысили показатели предыдущей сессии.





Дата: 28 января 2019 г. 16.18

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,65/27,75 UAH/USD (с утра 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню 27,70/27,80 0UAH/USD)

€ 31,50/31,65-70 UAH/EUR (с утра 31,50/31,75 UAH/EUR, к полудню 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низколиквидный.



До полудня в столице на местном сохранялось равновесие спроса и оферов, которое поддерживается снижением действующих цен, сообразно нисходящему в это время тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.



На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на вялое снижение курса СКВ на межбанке: доллар - 27,67-68/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность вялая.



После обеда на киевском наличном рынке сохранилась коррекция долларовых цен, несмотря на замедление отката и даже рост на рынке «зеленого» безнала.



Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, и это способствовало росту оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров киевского наличного рынка «четверку с минусом», улучшился показатели предыдущей сессии.









Дата: 28 января 2019 г. на 16.02



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 27,68/27,74 UAH/USD (с утра - 27,77/27,80 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,78 UAH/USD)

€ – 31,58/31,69 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,68 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)



US

