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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 401402403404>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 137
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
6%
8
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:13

Когда ожидаете минимум?

У меня планируются определенные траты в УЕ. Срок оплаты - до середины июля.
На данный момент держу все в гривне.
Посоветуйте - на какой месяц планировать закупку валюты?
Я предполагаю интервал с середины апреля до середины июня.
Но - не уверен.
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:15

  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:15 эвроцентов /кВт , ты готов платить ?


Прийдеться кожному ставити свою вітродуйку, буржуйку, загату.

Кстати это ведь не простой квт, а возобновляемый. Выработка этого квт не привела к выбросам в неньке, не повлияла на торговый баланс, никого не привалило в угольном пласте, и не приблизило шансов на "новый припять", выработка совпала с суточным и годовым пиком потребления. Так что да, многие готовы платить..
serega_rubin
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:35

  Перес де Куэльяр написав: ЧР йде на зниження, випереджаючими кроками. Це говорить, що попит слабшає і продати зеленого нікому

Альтернативна точка зору - Це говорить, що при таких курсах люди не готові здавати. Вони краще будуть у доларі сидіти. Здають тільки на хліб і при потребі для бізнесу
  Перес де Куэльяр написав: Банки теж наввипередки знизились. МБ буде зараз під натиском з погляду гравців на готівковий ринок і від їх дій у вичікуванні, доляр поступово втрачатиме позиції в сторону укріплення гривні. Ще тиждень поступового зниження курсу доляра з переходом на лютий на позначку 27, яку певний час треба відпрацювати.

Спочатку не звертав увагу на ваші "дуже однобоко вербальні" коментарі. Зараз якось некомфортно коли їх читаю. Без претензій та зауважень, просто думки вголос.
Фр. 27,55/27,60
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
strategbob
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:42

  Перес де Куэльяр написав:Доброго дня панове. МБ начебто без всіляких потрясінь, а ЧР йде на зниження, випереджаючими кроками. Це говорить, що попит слабшає і продати зеленого нікому, Банки теж наввипередки знизились. МБ буде зараз під натиском з погляду гравців на готівковий ринок і від їх дій у вичікуванні, доляр поступово втрачатиме позиції в сторону укріплення гривні. Ще тиждень поступового зниження курсу доляра з переходом на лютий на позначку 27, яку певний час треба відпрацювати.

Сейчас МБ отреагирует на огромный сегодняшний ПДВ :)

*Відправлено з Чату
Яша
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:45

Re: Валютный рынок в контексте

  ЧИА написав:Посоветуйте - на какой месяц планировать закупку валюты?
апрель-май
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 15:46

  ЧИА написав:У меня планируются определенные траты в УЕ. Срок оплаты - до середины июля.
На данный момент держу все в гривне.
Посоветуйте - на какой месяц планировать закупку валюты?
Я предполагаю интервал с середины апреля до середины июня.
Но - не уверен.


Если не уверены, делайте 3 покупки в середине каждого месяца апрель-июнь.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в пятницу относительно доллара на 3,08 коп., на торгах понедельника повысился на 2,72 коп., оказавшись на уровне 27,7901 UAH/USD.

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,55 коп., составил 27,7886 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 26 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала непродолжительный рост, подскочив до 27,78/27,83 UAH/USD, пребывая на этом локальном максимуме до 10.35. С этого часа началась коррекция безналичной пары доллар-гривня, поначалу уронив СКВ до 27,76/27,80, а с 10.48 доллар консолидировался на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, которую в сопровождении сбалансированной, хотя и «вялой» торговли, не покидал до начала обеденного перерыва, 13.00 Киева.

Со слов непосредственных участников торгов, на рынке безналичной пары доллар-гривня наблюдался дефицит покупателей. Импортеры, обычно появлявшиеся на межбанка в самом конце месяца, пока не приобретали СКВ, а до сезона репатриации оставалась добрая неделя. Таки образом, на рынке сложилось «техническое» преобладание оферов валюты, способствовавшее ее «ползуче» коррекции. Не исключено, что погасили пыл покупателей мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности.
В пятницу регулятор разместил свои депосертификаты на изрядную сумму в 66,758 млрд. грн., из которых бумаг двухнедельным сроком обращения было продано на 48,158 млрд. Правда, эти действия не отразились на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, приподнявшихся с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн., думаю, этот маневр проявит себя буквально на следующий день. Кстати, не исключено, что «формальный» рост индикатора связан с пятничной компенсацией НДС на 5,5 млрд. грн.
Таким образом, пассивность покупателей СКВ на межбанке с одной стороны могла быть связана с календарным фактором (время покупок еще не наступило), с другой, у игроков из-за вышеперечисленных действий НБУ не было возможности аккумулировать гривню для реализации своего спроса на доллар.

Меж тем, на обеденный перерыв безналичная пара доллар-гривня ушла на фоне приподнявшихся цен к 27,77/27,79 UAH/USD, и это восходящий тренд, в процессе которого доллар поэтапно рос в цене, затянулся до самого финиша сессии.

К 15.35 пара доллар-гривня на опустевшем межбанковском валютном рынке выросла до 27,785/27,810 UAH/USD.

На цифре 27,785/27,810 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 28 января.

Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7901 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке понизился на 0,37% с 27,6883 UAH/USD до 27,7901 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.

На Depo рынке 28 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,80 годовых (с 12.08 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 28 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, на межбанковском валютном рынке наблюдался дефицит покупателей доллара. Импортеры активно приобретают валюту в самом конце месяца, а до начала сезона репатриации дивидендов «варягами» еще целая неделя.

Во-вторых, «размашистые» мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности посредством размещения депозитных сертификатов воспрепятствовали аккумулированию средств в нацвалюте для выхода на межбанк с покупками СКВ.

В-третьих, судя по незначительному увеличению гривневого навеса на транзитных и корсчетах НБУ, компенсация НДС Казначейством в сумме 5,5 млрд. грн., очень быстро была утилизирована бизнесом на текущие расходы.

В-четвертых, коррекция курса безналичного «американца» была поддержана «медвежьим» трендом на рынке наличного доллара.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 28 января понизились, имея для этого следующие основания.

Во-первых, по «календарным» причинам на рынке наблюдалась нехватка покупателей СКВ.

Во-вторых, как известно, к понедельнику падает объем притока внешнеторговой выручки на счета экспортеров.

В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью сделок).

Дата: 28 января 2019 г. 16.31

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 27,67/27,75 UAH/USD (с утра – 27,70/27,77-78 UAH/USD, к полудню - 27,65-67/27,73-75 UAH/USD)
€ – 31,60/31,75 UAH/EUR (с утра – 31,60/31,75-77 UAH/EUR, к полудню - 31,55/31,70 UAH/EUR)
RUB – 0,410/0,418 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,418 UAH/RUB, к полудню - 0,410/0,418 UAH/RUB).

Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.

До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в ценовой поддержке. Котировки наличного доллара снижались сообразно стартовавшей с 10.35 Киева коррекции курса безналичного «американца» на межбанке.

Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,65-67/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.

После обеда «медвежий» тренд в наличной паре доллар-гривня был пролонгирован, несмотря на прекращение коррекции на рынке безналичного доллара. Кроме того, дисконтирование цен требовалось для обеспечения равновесия покупок и продаж в наличном долларе.

Сбалансированность наличного «неформального» рынка Днепра удалось сохранить до самого завершения торгов, сумев обеспечить прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «твердую четверку», заметно повысили показатели предыдущей сессии.


Дата: 28 января 2019 г. 16.18
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 27,65/27,75 UAH/USD (с утра 27,80/27,87 UAH/USD, к полудню 27,70/27,80 0UAH/USD)
€ 31,50/31,65-70 UAH/EUR (с утра 31,50/31,75 UAH/EUR, к полудню 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 28 января в условиях равновесия покупок и продаж на фоне низкой ликвидности первых сделок. Рынок низколиквидный.

До полудня в столице на местном сохранялось равновесие спроса и оферов, которое поддерживается снижением действующих цен, сообразно нисходящему в это время тренду в безналичной паре доллар-гривня на торгах межбанка.

На 12.05 столичные валютчики-оптовики «неформалы» понизили действующие цены, реагируя на вялое снижение курса СКВ на межбанке: доллар - 27,67-68/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,45-50/31,65-70 UAH/EUR. На моменте в столице относительное равновесие спроса и оферов. Ликвидность вялая.

После обеда на киевском наличном рынке сохранилась коррекция долларовых цен, несмотря на замедление отката и даже рост на рынке «зеленого» безнала.

Баланс спроса и предложения на столичном рынке сохранился до закрытия торгов, и это способствовало росту оборотов – ликвидность, заслужив от дилеров киевского наличного рынка «четверку с минусом», улучшился показатели предыдущей сессии.




Дата: 28 января 2019 г. на 16.02

Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 27,68/27,74 UAH/USD (с утра - 27,77/27,80 UAH/USD, к полудню - 27,73/27,78 UAH/USD)
€ – 31,58/31,69 UAH/EUR (с утра – 31,62/31,70 UAH/EUR, к полудню - 31,60/31,68 UAH/EUR)
RUB 0,415/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,415/0,417 UAH/RUB, к полудню - 0,415/0,417 UAH/RUB)

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:07

  Danik написав:м. Левобережная 27,67/27,75

м.Шулявская 27,60/27,80 :(
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:30

Где Рыжик ? Вероятно совсем замучили беднягу .
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:38

Re: Валютный рынок в контексте

дефіцит гривні, жорсткий
Спини прямо! - наші судді не вони.
нашим планам океани замалі
zorka
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