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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 402403404405406407>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 138
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
9
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:51

  zorka написав:дефіцит гривні, жорсткий

Вт 22 янв, 2019 22:04
Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 16:56

  Перес де Куэльяр написав:
  zorka написав:дефіцит гривні, жорсткий

Вт 22 янв, 2019 22:04
Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.

*Відправлено з Чату


У валютчиков сколько было гривны, столько и осталось.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:17

  zzzzzz написав:У валютчиков сколько было гривны, столько и осталось.

Процес обмалюєте? Цікава ваша думка.

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Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:17

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:очется к концу недели 27.5пощупать


Понедельник в последнее время вялый и не показатель.
Завтра или в среду станет понятнее.
Пока тоже так думаю.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:18

  zzzzzz написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  zorka написав:дефіцит гривні, жорсткий

Вт 22 янв, 2019 22:04
Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.

*Відправлено з Чату


У валютчиков сколько было гривны, столько и осталось.

У Кицьки станом на момент 5 цеглин долара і 3 гривні в кишені.
Навіть на метро немає,щоб доїхати додому.
Піде пішки:)))
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:24

Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 28 січ, 2019 17:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:24

Re: Валютный рынок в контексте

Почему никто не думает о возможном серьезном укреплении грн именно к выборам президента?
Ведь это весомый и довольно простой (при данной политике НБУ) способ поднятия рейтинга....
:roll:
А вот итоги выборов могут очень серьезно отразиться на курсе.
Востаннє редагувалось дарий в Пон 28 січ, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:27

  дарий написав:Почему никто не думает о возможном серьезном укреплении грн именно к выборам президента?
Ведь это весомый и довольно простой (в данной политике НБУ) способ поднятия рейтинга....
:roll:
Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет. Цены же весной- летом никто не снижает. Кроме сезонных овощей и фруктов (у кого хороший урожай). Яблоки по 5 грн бери не хочу а яблочный сок как был 18 грн/л так и остался. Арбузы летом 2017 были на 60% дороже лета 2016 при одинаковом курсе доллара.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:33

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Думаю все привыкли что гривна летом укрепляется уже 2 года в подряд без всяких выборов. Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет.


Не согласен.
Один из постоянных пунктов критики власти - курс бакса.
Если сделать 25 - можно неплохо пропиариться - раз, и, как минимум, замедлить инфляцию - два.
Я б так сделал... :lol:
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:35

  vitaliian написав:
  дарий написав:Почему никто не думает о возможном серьезном укреплении грн именно к выборам президента?
Ведь это весомый и довольно простой (в данной политике НБУ) способ поднятия рейтинга....
:roll:
Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет. Цены же летом никто не опускает. Кроме сезонных овощей. Яблоки по 5 грн бери не хочу а яблочный сок как был 18 грн/л так и остался.

Пускай для начала сделает 24 а там посмотрим. Лично я не против еще 5лет стабильных качелек . :mrgreen:
сірий
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