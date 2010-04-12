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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 16:51
zorka написав:
дефіцит гривні, жорсткий
Вт 22 янв, 2019 22:04
Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 28 січ, 2019 16:56
Перес де Куэльяр написав: zorka написав:
дефіцит гривні, жорсткий
Вт 22 янв, 2019 22:04
Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.*Відправлено з Чату
У валютчиков сколько было гривны, столько и осталось.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:17
zzzzzz написав:
У валютчиков сколько было гривны, столько и осталось.
Процес обмалюєте? Цікава ваша думка.*Відправлено з Чату
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:17
сірий написав:
очется к концу недели 27.5пощупать
Понедельник в последнее время вялый и не показатель.
Завтра или в среду станет понятнее.
Пока тоже так думаю.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:18
zzzzzz написав: Перес де Куэльяр написав: zorka написав:
дефіцит гривні, жорсткий
Вт 22 янв, 2019 22:04
Зараз почався процес відбору гривні з ЧР у валютників, яка перекочує в Банки на депозити, Банки підживляться і кредитнуть Уряд через ОВДП, а на ЧР виникне дефіцит найгарнішої, що призведе до ще швидшого падіння котирувань доляра.*Відправлено з Чату
У валютчиков сколько было гривны, столько и осталось.
У Кицьки станом на момент 5 цеглин долара і 3 гривні в кишені.
Навіть на метро немає,щоб доїхати додому.
Піде пішки:)))
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:24
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Востаннє редагувалось Oleg_Sa
в Пон 28 січ, 2019 17:35, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:24
Почему никто не думает о возможном серьезном укреплении грн именно к выборам президента?
Ведь это весомый и довольно простой (при данной политике НБУ) способ поднятия рейтинга....
А вот итоги выборов могут очень серьезно отразиться на курсе.
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 28 січ, 2019 17:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:27
дарий написав:
Почему никто не думает о возможном серьезном укреплении грн именно к выборам президента?
Ведь это весомый и довольно простой (в данной политике НБУ) способ поднятия рейтинга....
Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет. Цены же весной- летом никто не снижает. Кроме сезонных овощей и фруктов (у кого хороший урожай). Яблоки по 5 грн бери не хочу а яблочный сок как был 18 грн/л так и остался. Арбузы летом 2017 были на 60% дороже лета 2016 при одинаковом курсе доллара.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 28 січ, 2019 17:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:33
vitaliian написав:
Думаю все привыкли что гривна летом укрепляется уже 2 года в подряд без всяких выборов. Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет.
Не согласен.
Один из постоянных пунктов критики власти - курс бакса.
Если сделать 25 - можно неплохо пропиариться - раз, и, как минимум, замедлить инфляцию - два.
Я б так сделал...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:35
vitaliian написав: дарий написав:
Почему никто не думает о возможном серьезном укреплении грн именно к выборам президента?
Ведь это весомый и довольно простой (в данной политике НБУ) способ поднятия рейтинга....
Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет. Цены же летом никто не опускает. Кроме сезонных овощей. Яблоки по 5 грн бери не хочу а яблочный сок как был 18 грн/л так и остался.
Пускай для начала сделает 24 а там посмотрим. Лично я не против еще 5лет стабильных качелек .
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