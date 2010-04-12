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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:36
дарий написав:
как минимум, замедлить инфляцию - два.
Я б так сделал...
административно установили бы адекватные цены на лук и морковку? люди чувствуют инфляцию не из сводок НБУ а при каждом походе в магазин. Много чего дорожает при стабильном долларе. Например проезд в метро вырос сразу в 2 раза. Ж/Д проезд дорожает на 25% в год.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 28 січ, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:37
Senkiv написав:
в кого які прогнози на тиждень?
Серый цели обозначил - 27.50
НЕ зря Приват именно так покупает...
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 28 січ, 2019 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:38
Senkiv написав:
в кого які прогнози на тиждень?*Відправлено з Чату
небольшой рост или боковик...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:39
vitaliian написав:
административно установили бы адекватные цены на лук и морковку? люди чувствуют инфляцию не из сводок НБУ а при каждом походе в магазин. Много чего дорожает при стабильном долларе. Например проезд в метро вырос сразу в 2 раза.
Конечно нет!
Однако плюсы десь брать-то надо...
Востаннє редагувалось дарий
в Пон 28 січ, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:42
дарий написав:
Однако плюсы десь брать-то надо...
то что за 5 лет не набрали за месяц-два перед выборами тем более не наберут.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:44
сірий написав:
Пускай для начала сделает 24 а там посмотрим. Лично я не против еще 5лет стабильных качелек
так работают все разводилы, сначала показывают где искать выгоду, а когда народ массово сольет валюту по 28 ему и нарисуют следующий курс покупки 35
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 28 січ, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:44
А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?
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Oleg_Sa
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:45
Ну почему?
Пример - падение цен на топливо.
Вполне ощутимое Уже...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 17:46
Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
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