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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 403404405406407>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 138
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
9
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:36

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:как минимум, замедлить инфляцию - два.
Я б так сделал...
административно установили бы адекватные цены на лук и морковку? люди чувствуют инфляцию не из сводок НБУ а при каждом походе в магазин. Много чего дорожает при стабильном долларе. Например проезд в метро вырос сразу в 2 раза. Ж/Д проезд дорожает на 25% в год.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:37

Re: Валютный рынок в контексте

  Senkiv написав:в кого які прогнози на тиждень?


Серый цели обозначил - 27.50

НЕ зря Приват именно так покупает... 8)
Востаннє редагувалось дарий в Пон 28 січ, 2019 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:38

  Senkiv написав:в кого які прогнози на тиждень?

*Відправлено з Чату

небольшой рост или боковик...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:39

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:административно установили бы адекватные цены на лук и морковку? люди чувствуют инфляцию не из сводок НБУ а при каждом походе в магазин. Много чего дорожает при стабильном долларе. Например проезд в метро вырос сразу в 2 раза.


Конечно нет!
Однако плюсы десь брать-то надо... :)
Востаннє редагувалось дарий в Пон 28 січ, 2019 17:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:39

  дарий написав:
  Senkiv написав:в кого які прогнози на тиждень?


Серый цели обозначил - 27.50

:lol:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:42

Re: Валютный рынок в контексте

  дарий написав:Однако плюсы десь брать-то надо...
то что за 5 лет не набрали за месяц-два перед выборами тем более не наберут.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:44

Re: Валютный рынок в контексте

  сірий написав:Пускай для начала сделает 24 а там посмотрим. Лично я не против еще 5лет стабильных качелек
так работают все разводилы, сначала показывают где искать выгоду, а когда народ массово сольет валюту по 28 ему и нарисуют следующий курс покупки 35
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:44

Re: Валютный рынок в контексте

А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:45

Re: Валютный рынок в контексте

Ну почему?
Пример - падение цен на топливо.
Вполне ощутимое Уже...
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:46

  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Я б поділив час - до 1 туру і після 1 туру.Поки що плавно готівка йде вниз,на міжбанку НБУ повністю контролює ситуацію.
Якщо не бомбитимуть Харків і Троєщину,до й далі йтиме вниз.
А от вже після результатів 1 туру поміркуємо.Важливо - чи вийде чинний президент у 2 тур чи ні.
tea
 
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