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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 404405406407>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 138
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
9
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:47

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:так работают все разводилы, сначала показывают где искать выгоду, а когда народ сольется по 28 ему нарисуют 35


Это уже совсем другая тема.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:47

  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:47

  дарий написав:Ну почему?
Пример - падение цен на топливо.
Вполне ощутимое Уже...

Умные люди понимают что наша власть на мировые цены на нефть не влияет. Остальные верят во что хотят, за это не наказывают.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:56

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:Умные люди понимают что наша власть на мировые цены на нефть не влияет. Остальные верят во что хотят, за это не наказывают.


Не так уж и много у нас (в процентном выражении) умных Виталиианов... :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:57

  дарий написав:
  vitaliian написав:так работают все разводилы, сначала показывают где искать выгоду, а когда народ сольется по 28 ему нарисуют 35


Это уже совсем другая тема.
Полагаю что так просто зарабатывать на качелях государство не даст оно само нуждается в деньгах как в воздухе, поэтому не брезгует брить пэрэсичных на каждом шагу. А тут заработать вдруг дают. Я один вижу мышеловку?
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 18:00, всього редагувалось 3 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:58

  tea написав:
  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?


Вот кстати свеженькое

Alyak, дважды предсказавший кризис, дал новые шокирующие прогнозы для Украины
28 декабря 2018


http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics ... a-ukrainyi
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:04

  freeze написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?


Вот кстати свеженькое

Alyak, дважды предсказавший кризис, дал новые шокирующие прогнозы для Украины
28 декабря 2018


http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics ... a-ukrainyi


Неплохо шпилит.
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:05

  freeze написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?


Вот кстати свеженькое

Alyak, дважды предсказавший кризис, дал новые шокирующие прогнозы для Украины
28 декабря 2018


http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics ... a-ukrainyi
какое ясное и трезвое мышление он как будто в воду смотрит. Спасибо за ссылку.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:08

  vitaliian написав:Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет. Цены же весной- летом никто не снижает. Кроме сезонных овощей и фруктов (у кого хороший урожай). Яблоки по 5 грн бери не хочу а яблочный сок как был 18 грн/л так и остался. Арбузы летом 2017 были на 60% дороже лета 2016 при одинаковом курсе доллара.

Я би припустив, що на ріст вартості кавунів вплинула логістика. А яблука і яблучний сік - це два різних товари, хоч сік і робиться із яблук.
Є світовий ринок концентрату і яблук. Але ринок яблук не таких що ідуть на сік а тих що мають гарний вигляд і продаються в супермаркетах і які можна продавати на експорт.
Так от. Ціна на яблучний концентрат осінню 2018 не впала. А от товарного, експортного яблука у нас мало. Тому ціни на яблуко для соку і обвалились бо воно нікому крім переробних заводів не потрібне (врожай великий). Скажу вам більше. Деякі заводи зараз продовжують переробляти яблуко із сховищ, бо його банально не буде куди діти.
Те саме і з цибулею зараз. Наша близькість до Європи і її ринку накладає свій відбиток. Всю осінь ми продавали цибулю на експорт, бо там вона була дорожча. А зарз споживаємо чужу, імпортну. Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища.
Так до чого це я. А! Згадав. Не є добре робити висновки не розуміючи загальної картини. Те що курс не вплине на рейтинг - підтримую. Те що ціни підвладні сторонньому управлінню - ні.
Фр. на вечір припав по продажу 27,55/27,66. Прохолодно бо сиро. На носі відлига. Асфальт у декотрих місцях сходить разом із снігом.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:10

  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

КАК АККУРАТНО НАМ ЗАКИНУЛИ ВАТНИКА С ПРОГНОЗАМИ. Сейчас, наверное, он сам и снезайдет к нам.
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