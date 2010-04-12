Додано: Пон 28 січ, 2019 18:08

vitaliian написав: Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет. Цены же весной- летом никто не снижает. Кроме сезонных овощей и фруктов (у кого хороший урожай). Яблоки по 5 грн бери не хочу а яблочный сок как был 18 грн/л так и остался. Арбузы летом 2017 были на 60% дороже лета 2016 при одинаковом курсе доллара. Народ уже успел оценить всю глубину покращень и даже курс 24 существенно ни на чей рейтинг не повлияет. Цены же весной- летом никто не снижает. Кроме сезонных овощей и фруктов (у кого хороший урожай). Яблоки по 5 грн бери не хочу а яблочный сок как был 18 грн/л так и остался. Арбузы летом 2017 были на 60% дороже лета 2016 при одинаковом курсе доллара.

Я би припустив, що на ріст вартості кавунів вплинула логістика. А яблука і яблучний сік - це два різних товари, хоч сік і робиться із яблук.Є світовий ринок концентрату і яблук. Але ринок яблук не таких що ідуть на сік а тих що мають гарний вигляд і продаються в супермаркетах і які можна продавати на експорт.Так от. Ціна на яблучний концентрат осінню 2018 не впала. А от товарного, експортного яблука у нас мало. Тому ціни на яблуко для соку і обвалились бо воно нікому крім переробних заводів не потрібне (врожай великий). Скажу вам більше. Деякі заводи зараз продовжують переробляти яблуко із сховищ, бо його банально не буде куди діти.Те саме і з цибулею зараз. Наша близькість до Європи і її ринку накладає свій відбиток. Всю осінь ми продавали цибулю на експорт, бо там вона була дорожча. А зарз споживаємо чужу, імпортну. Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища.Так до чого це я. А! Згадав. Не є добре робити висновки не розуміючи загальної картини. Те що курс не вплине на рейтинг - підтримую. Те що ціни підвладні сторонньому управлінню - ні.Фр. на вечір припав по продажу 27,55/27,66. Прохолодно бо сиро. На носі відлига. Асфальт у декотрих місцях сходить разом із снігом.