Додано: Пон 28 січ, 2019 18:22

strategbob написав: Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища. Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища.

Вам самому не смешно?Нищая пустынная епиптяния должна нам помочь?Может, мы им чернозем еще для затравки самолетами отправим...?Кстати, цена сока, как и в Эмиратах (там, Блин, и Нила-то нету) - примерно (немного дороже) чем у нас....Токо там сок, а не прозрачный нектар нашенский...Это правда задеваетЕще немного могу рассказать про цены на самые даже обычные лекарства (кого то-уже, мабуть, и интересует...Из Египта наш народ прет вплоть до таблеток от головной боли и т.д..Мин в 2-3 раза дешевле, а по качеству - просто небо и земля. Понятно, шо там за подделку до сих пор руки оттяпывают...Может, что-то таки не так на обетованной?Недавно моя хорошая знакомая (фармкомпания) вернулась из эмиратов. Естественно тур фирма оплачивала...Я видел тот отель - от двух тыщ за неделю...Очень рад за нее (тем более человек великолепный).Ждемс, када простые пенсы потихоньку вымрут...