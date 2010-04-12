strategbob написав:Те що ціни підвладні сторонньому управлінню - ні
а я этого и не утверждал, где вы прочитали у меня что на цены можно влиять административно? только на подакцизные товары (в бОльшую сторону)и то на черном рынке сразу же появятся дешевые альтернативы.
фраза из интервью с альяком
Им (России) нужен людской ресурс, который находится в Украине.
сомневаюсь, иначе бы украинцам выдавали паспорта по первой просьбе и не нагнетали бы внутри рф антиукраинскую истерию. Даже путинские мышебратья на иррациональную и беспричинную ненависть уже не влияют. Как они собираются ассимилировать этот ресурс к которому ненависти как в 41м к фашистам. Как то я спросил приятеля из рф за что вы так нас ненавидите. Он задумался и кроме изгнания Януковича и обидных кричалок про москаля ничего припомнить не смог.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 18:29, всього редагувалось 5 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
strategbob написав:Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища.
Вам самому не смешно? Нищая пустынная епиптяния должна нам помочь? Может, мы им чернозем еще для затравки самолетами отправим...? Кстати, цена сока, как и в Эмиратах (там, Блин, и Нила-то нету) - примерно (немного дороже) чем у нас.... Токо там сок, а не прозрачный нектар нашенский... Это правда задевает
Еще немного могу рассказать про цены на самые даже обычные лекарства (кого то-уже, мабуть, и интересует... ) Из Египта наш народ прет вплоть до таблеток от головной боли и т.д.. Мин в 2-3 раза дешевле, а по качеству - просто небо и земля. Понятно, шо там за подделку до сих пор руки оттяпывают... Может, что-то таки не так на обетованной?
Недавно моя хорошая знакомая (фармкомпания) вернулась из эмиратов. Естественно тур фирма оплачивала... Я видел тот отель - от двух тыщ за неделю... Очень рад за нее (тем более человек великолепный). Ждемс, када простые пенсы потихоньку вымрут...
Востаннє редагувалось дарий в Пон 28 січ, 2019 19:13, всього редагувалось 4 разів.
strategbob написав:Те що ціни підвладні сторонньому управлінню - ні
а я этого и не утверждал, где вы прочитали у меня что на цены можно влиять административно? только на подакцизные товары (в бОльшую сторону)и то на черном рынке сразу же появятся дешевые альтернативы.
Перепрошую. Не правильно висловився. Я мав на увазі ось це
vitaliian написав:Цены же весной- летом никто не снижает.... при одинаковом курсе доллара.
Я мав на увазі, що курс долара не завжди прямо впливає на ціни. Хіба що для фотографів та музикантів на весіллі І для тих і для інших все "жорстко" прив'язується до курсу. Ніколи цього не розумів і напевне і не зрозумію.
strategbob написав:Я мав на увазі, що курс долара не завжди прямо впливає на ціни.
я то же самое утверждал, на рейтинг гаранта влияют потребительские цены а не курс $. Цены на продукты и медикаменты упорно растут при стабильном курсе. Сметана была 18 сейчас 25 и т.д. примеров много. Растет себестоимость, производственные затраты, зарплаты (не у всех). Подешевела гречка и сахар, но они не заменяют сметану, масло, сыры, колбасу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 18:41, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
strategbob написав:Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища.
Вам самому не смешно? Нищая пустынная епиптяния должна нам помочь? Может, мы им чернозем еще для затравки самолетами отправим...? Кстати, цена сока, как и в Эмиратах (там, Блин, и Нила-то нету) - примерно (немного дороже) чем у нас.... Токо там сок, а не прозрачный нектар нашенский... Это правда задевает
Закриваю не профільну тему. Більше не буду. На завершення Про цибулю із Єгипту У нас продають нектар, тому що після девальвації на 300% виробники стикнулись із низькою платоспроможністю населення. На одному із заводів мені озвучували собівартість виготовлення 1л. упаковки чистого соку в районі 20 грн. Думаєте люди зможуть купляти сік по 40 грн/л? Хочете натуральний сік - пийте прямий віджим по 40-50 грн/л. Але без Апельсинового та грейпфрутового асортименту. Моє шанування.
Oleg_Sa написав:сірий Аляк единственный прогнозировал тогда кризис и курс 25, в это было совершенно трудно поверить. Многие его помнят. И сейчас прогнозирует кризис и девал.
Ну, єто еще ни о чем не говорит. Авантюрист, хоть он и ФСБшник, например, предсказал кризис 2008-го года, а потом все пошло невпопад, то же с Хазиным. А курс 20 и я предсказывал (правда, ворюги у власти сумели превзойти самые негатиные прогнозы). И он смотрит только на Украину. Если доллар рухнет в мире, то не факт, что у нас за него будут давать больше. Разве что совсем обнищаем и объявим дефолт.