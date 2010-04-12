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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 405406407408409>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 138
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
9
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:12

  freeze написав:
  tea написав:У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?


Alyak, дважды предсказавший кризис, дал новые шокирующие прогнозы для Украины
28 декабря 2018

http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics ... a-ukrainyi

Дякую.Згоден з Олексієм на 90%.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:16

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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Пон 28 січ, 2019 18:41, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:18

Re: Валютный рынок в контексте

  strategbob написав:Те що ціни підвладні сторонньому управлінню - ні
а я этого и не утверждал, где вы прочитали у меня что на цены можно влиять административно? только на подакцизные товары (в бОльшую сторону)и то на черном рынке сразу же появятся дешевые альтернативы.

фраза из интервью с альяком
Им (России) нужен людской ресурс, который находится в Украине.

сомневаюсь, иначе бы украинцам выдавали паспорта по первой просьбе и не нагнетали бы внутри рф антиукраинскую истерию. Даже путинские мышебратья на иррациональную и беспричинную ненависть уже не влияют. Как они собираются ассимилировать этот ресурс к которому ненависти как в 41м к фашистам. Как то я спросил приятеля из рф за что вы так нас ненавидите. Он задумался и кроме изгнания Януковича и обидных кричалок про москаля ничего припомнить не смог.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 18:29, всього редагувалось 5 разів.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте

  strategbob написав:Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища.


Вам самому не смешно?
Нищая пустынная епиптяния должна нам помочь?
Может, мы им чернозем еще для затравки самолетами отправим...?
Кстати, цена сока, как и в Эмиратах (там, Блин, и Нила-то нету) - примерно (немного дороже) чем у нас....
Токо там сок, а не прозрачный нектар нашенский...
Это правда задевает :(

Еще немного могу рассказать про цены на самые даже обычные лекарства (кого то-уже, мабуть, и интересует... :D )
Из Египта наш народ прет вплоть до таблеток от головной боли и т.д..
Мин в 2-3 раза дешевле, а по качеству - просто небо и земля. Понятно, шо там за подделку до сих пор руки оттяпывают... :mrgreen:
Может, что-то таки не так на обетованной? :roll:

Недавно моя хорошая знакомая (фармкомпания) вернулась из эмиратов. Естественно тур фирма оплачивала...
Я видел тот отель - от двух тыщ за неделю...
Очень рад за нее (тем более человек великолепный).
Ждемс, када простые пенсы потихоньку вымрут... :mrgreen:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 28 січ, 2019 19:13, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:30

  vitaliian написав:
  strategbob написав:Те що ціни підвладні сторонньому управлінню - ні
а я этого и не утверждал, где вы прочитали у меня что на цены можно влиять административно? только на подакцизные товары (в бОльшую сторону)и то на черном рынке сразу же появятся дешевые альтернативы.

Перепрошую. Не правильно висловився. Я мав на увазі ось це
  vitaliian написав:Цены же весной- летом никто не снижает.... при одинаковом курсе доллара.

Я мав на увазі, що курс долара не завжди прямо впливає на ціни. Хіба що для фотографів та музикантів на весіллі :-) І для тих і для інших все "жорстко" прив'язується до курсу.
Ніколи цього не розумів і напевне і не зрозумію.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:39

Re: Валютный рынок в контексте

  strategbob написав:Я мав на увазі, що курс долара не завжди прямо впливає на ціни.
я то же самое утверждал, на рейтинг гаранта влияют потребительские цены а не курс $. Цены на продукты и медикаменты упорно растут при стабильном курсе. Сметана была 18 сейчас 25 и т.д. примеров много. Растет себестоимость, производственные затраты, зарплаты (не у всех). Подешевела гречка и сахар, но они не заменяют сметану, масло, сыры, колбасу.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 січ, 2019 18:41, всього редагувалось 1 раз.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:40

  дарий написав:
  strategbob написав:Чекаємо поки Єгипет із новим врожаєм підсобить і фермери відкриють сховища.

Вам самому не смешно?
Нищая пустынная епиптяния должна нам помочь?
Может, мы им чернозем еще для затравки самолетами отправим...?
Кстати, цена сока, как и в Эмиратах (там, Блин, и Нила-то нету) - примерно (немного дороже) чем у нас....
Токо там сок, а не прозрачный нектар нашенский...
Это правда задевает :(

Закриваю не профільну тему. Більше не буду.
На завершення
Про цибулю із Єгипту
У нас продають нектар, тому що після девальвації на 300% виробники стикнулись із низькою платоспроможністю населення. На одному із заводів мені озвучували собівартість виготовлення 1л. упаковки чистого соку в районі 20 грн. Думаєте люди зможуть купляти сік по 40 грн/л?
Хочете натуральний сік - пийте прямий віджим по 40-50 грн/л. Але без Апельсинового та грейпфрутового асортименту.
Моє шанування.
Чому бідні - бо дурні. Чому дурні - бо бідні.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:43

  Oleg_Sa написав:сірий
Аляк единственный прогнозировал тогда кризис и курс 25, в это было совершенно трудно поверить. Многие его помнят. И сейчас прогнозирует кризис и девал.

Ну, єто еще ни о чем не говорит. Авантюрист, хоть он и ФСБшник, например, предсказал кризис 2008-го года, а потом все пошло невпопад, то же с Хазиным. А курс 20 и я предсказывал (правда, ворюги у власти сумели превзойти самые негатиные прогнозы). И он смотрит только на Украину. Если доллар рухнет в мире, то не факт, что у нас за него будут давать больше. Разве что совсем обнищаем и объявим дефолт.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:43

Re: Валютный рынок в контексте

  vitaliian написав:я то же самое утверждал, поэтому на рейтинг гаранта влияют потребительские цены а не курс $


Еще раз - снизить курс гораздо проще, чем цены.
А в плюсы все одно пойдет!
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:46

  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Т е вы считаете, что они смогут вам точно сказать, ну или хоть приблизительно...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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