Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 18:47
Vitl написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Т е вы считаете, что они смогут вам точно сказать, ну или хоть приблизительно...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:11
Рыжика замучили, не смог он сегодня подпрыгнуть, устало бедное животное ))
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:13
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:14
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:15
freeze написав: tea написав: Oleg_Sa написав:
А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?
У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?
Вот кстати свеженькое
Alyak, дважды предсказавший кризис, дал новые шокирующие прогнозы для Украины
28 декабря 2018
http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics ... a-ukrainyi
вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:17
Vitl написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Т е вы считаете, что они смогут вам точно сказать, ну или хоть приблизительно...
приблизительно? может любой
вопрос в размере погрешности
меня устроит погрешность в +/-1грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:25
Василь-Рівне написав:
http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/365564.html
Ожидаемо.
Как туда Артемсоль затисалась...?
Хто б мог подумать.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:31
Vitl написав: Oleg_Sa написав:
Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Т е вы считаете,
что они смогут вам точно сказать
, ну или хоть приблизительно...
ЗвиЧАЙно:)))
Бо якщо Олегу знадобиться неточний прогноз,звернеться до когось іншого:)))
П.С.Сьогодні о 22.30 на телеканалі ЗІК - лідер гурту О.Е. - Святослав Іванович Вакарчук.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:34
prodigy написав:
лет 5 не покупаю сок, (Hurom HZ ALPHA SBE17 в помощь)
От цены шнековой выжималки мало что зависит.
Принцип работы шнека можно было купить и за 1.5-2 тыщи.
Конечно, если он у Вас еще и фрукты Сам добывает! То таке...
Это тот вариант бытовой техники, када ну нет смысла заморачиваться.
Еще Римлянский принцип и мощность не надо.
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в Пон 28 січ, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 19:41
Oleg_Sa написав:
А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?
Гугл "alyak" в помощь.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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