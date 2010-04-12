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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 406407408409>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 138
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
9
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 18:47

  Vitl написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?
Т е вы считаете, что они смогут вам точно сказать, ну или хоть приблизительно...
у наивности нет предела)
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:11

Рыжика замучили, не смог он сегодня подпрыгнуть, устало бедное животное ))
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:13

strategbob

лет 5 не покупаю сок, (Hurom HZ ALPHA SBE17 в помощь)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:14

Найдокладнішній аналіз ТОП 100 платників податків

http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/ne ... 65564.html
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:15

  freeze написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?


Вот кстати свеженькое

Alyak, дважды предсказавший кризис, дал новые шокирующие прогнозы для Украины
28 декабря 2018


http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics ... a-ukrainyi



вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:17

  Vitl написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Т е вы считаете, что они смогут вам точно сказать, ну или хоть приблизительно...


приблизительно? может любой :mrgreen:
вопрос в размере погрешности

меня устроит погрешность в +/-1грн
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:25

  Василь-Рівне написав:http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/365564.html


Ожидаемо.
Как туда Артемсоль затисалась...?
Хто б мог подумать. :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:31

  Vitl написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр,Чай просветите народ- на феврадь 27, а на лето 26 повторим или ниже уйдем, после инаугурации президента?

Т е вы считаете, что они смогут вам точно сказать, ну или хоть приблизительно...

ЗвиЧАЙно:)))
Бо якщо Олегу знадобиться неточний прогноз,звернеться до когось іншого:)))
П.С.Сьогодні о 22.30 на телеканалі ЗІК - лідер гурту О.Е. - Святослав Іванович Вакарчук.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:34

Re: Валютный рынок в контексте

  prodigy написав:лет 5 не покупаю сок, (Hurom HZ ALPHA SBE17 в помощь)

От цены шнековой выжималки мало что зависит.
Принцип работы шнека можно было купить и за 1.5-2 тыщи.
Конечно, если он у Вас еще и фрукты Сам добывает! То таке... :lol:
Это тот вариант бытовой техники, када ну нет смысла заморачиваться.
Еще Римлянский принцип и мощность не надо. :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Пон 28 січ, 2019 19:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 19:41

  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

Гугл "alyak" в помощь.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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