Додано: Пон 28 січ, 2019 20:24

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся в пятницу относительно доллара на 3,08 коп., на торгах понедельника повысился на 2,72 коп., оказавшись на уровне 27,7901 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 28-го, справочный промежуточный курс доллара, потеряв 3,55 коп., составил 27,7886 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА началась 26 января с уровней предыдущего закрытия 27,77/27,80 UAH/USD виртуально, без сделок. В самом дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала непродолжительный рост, подскочив до 27,78/27,83 UAH/USD, пребывая на этом локальном максимуме до 10.35. С этого часа началась коррекция безналичной пары доллар-гривня, поначалу уронив СКВ до 27,76/27,80, а с 10.48 доллар консолидировался на цифре 27,76/27,78 UAH/USD, которую в сопровождении сбалансированной, хотя и «вялой» торговли, не покидал до начала обеденного перерыва, 13.00 Киева.



Со слов непосредственных участников торгов, на рынке безналичной пары доллар-гривня наблюдался дефицит покупателей. Импортеры, обычно появлявшиеся на межбанка в самом конце месяца, пока не приобретали СКВ, а до сезона репатриации оставалась добрая неделя. Таки образом, на рынке сложилось «техническое» преобладание оферов валюты, способствовавшее ее «ползуче» коррекции. Не исключено, что погасили пыл покупателей мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности.

В пятницу регулятор разместил свои депосертификаты на изрядную сумму в 66,758 млрд. грн., из которых бумаг двухнедельным сроком обращения было продано на 48,158 млрд. Правда, эти действия не отразились на динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, приподнявшихся с уровня 57 695,9 млн. грн. к отметке 57 906,9 млн. грн., думаю, этот маневр проявит себя буквально на следующий день. Кстати, не исключено, что «формальный» рост индикатора связан с пятничной компенсацией НДС на 5,5 млрд. грн.

Таким образом, пассивность покупателей СКВ на межбанке с одной стороны могла быть связана с календарным фактором (время покупок еще не наступило), с другой, у игроков из-за вышеперечисленных действий НБУ не было возможности аккумулировать гривню для реализации своего спроса на доллар.



Меж тем, на обеденный перерыв безналичная пара доллар-гривня ушла на фоне приподнявшихся цен к 27,77/27,79 UAH/USD, и это восходящий тренд, в процессе которого доллар поэтапно рос в цене, затянулся до самого финиша сессии. Не исключено, в этом часть «вины» регулятора, который выкупал 28-го часть долларовой ликвидности, пополнив свои «закрома» на $10,0 млн.



К 15.35 пара доллар-гривня на опустевшем МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ выросла до 27,785/27,810 UAH/USD.



На цифре 27,785/27,810 UAH/USD завершилась сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 28 января.



Большинство сделок на МЕЖБАНКЕ в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,7901 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ понизился на 0,37% с 27,6883 UAH/USD до 27,7901 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 28 января гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,80 годовых (с 12.08 Киева – 16,00/18,00 годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 28 января, сменив «бычий» тренд на «медвежий», потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ наблюдался дефицит покупателей доллара. Импортеры активно приобретают валюту в самом конце месяца, а до начала сезона репатриации дивидендов «варягами» еще целая неделя.



Во-вторых, «размашистые» мероприятия НБУ по регулированию гривневой ликвидности посредством размещения депозитных сертификатов воспрепятствовали аккумулированию средств в нацвалюте для выхода на межбанк с покупками СКВ.



В-третьих, судя по незначительному увеличению гривневого навеса на транзитных и корсчетах НБУ, компенсация НДС Казначейством в сумме 5,5 млрд. грн., очень быстро была утилизирована бизнесом на текущие расходы.



В-четвертых, коррекция курса безналичного «американца» была поддержана «медвежьим» трендом на рынке наличного доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 28 января понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, по «календарным» причинам на рынке наблюдалась нехватка покупателей СКВ.



Во-вторых, как известно, к понедельнику падает объем притока внешнеторговой выручки на счета экспортеров.



В-третьих, не будем забывать о «синдроме понедельника» (дебют новой недели редко радует игроков межбанка ликвидностью сделок).



В отличие от предыдущих сессий, наличный «неформальный» рынок в паре доллар-гривня не стал после обеда «послушно» следовать в кильватере сменившего настроение межбанка, где «американец» начал неспешный рост. Наличный доллар сохранил нисходящий тренд до самого закрытия понедельничных торгов.



Причина очередного расхождения путей наличного и безналичного долларов очевидна: жесткая нехватка гривневого ресурса у клиентов наличного рынка, заставляющая их продавать доллар ради дефицитной гривни.



При этом по итогам понедельника дилеры рынков всех системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) констатировали равновесие покупок и продаж в наличной паре доллар-гривня.



За исключением Запорожья, где 28 января наблюдалось отсутствие прогресса на участке ликвидности, валютчики остальных вышеперечисленных населенных пунктов доложили о росте оборотов, несмотря на пресловутый «синдром понедельника». Очевидно, наблюдавшийся в течение 28-го «медвежий» тренд, который, как известно, сопровождается повышением ликвидности, сумел нивелировать негативный фактор дебюта новой недели.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара понизилась на 2,0-9,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова), офера стали ниже на 3,0-10,0 коп. (наиболее заметно доллар по этой позиции упал в столице).



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного «неформального» «американца» упали на 5,0-10,0 коп. (лидировали в снижении рынки Харькова, Днепра, Запорожья), позиция «предложение» потеряла 2,0-12,0 коп. (наиболее заметно офера упали в Запорожье).



В контексте «примерки» курсовых хроник понедельничного наличного рынка для вторничной сессии валютного межбанка, укажем на основные факторы, способные навязать свою волю сюжету торгов безналичной пары доллар-гривня 29 января.



Во-первых, на вторник Минфин затевает очередное размещение ОВГЗ, на которое «заинтересованным лицам» понадобится гривня.



Во-вторых, как раз с нацвалютой могут возникнуть проблемы из-за нацбанковского размещения своих депосертификатов на изрядную сумму.



Наконец, в-третьих, во вторник растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой надо обязательно продать на межбанке, усугубив вероятные проблемы с гривневым ресурсом.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 28 января в общих чертах отражает картину понедельника на украинском рынке наличных.



На рынке Днепра мы и сосредоточимся. Итак, по порядку.



Торги 28 января в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 27,67/27,75 UAH/USD, евро – 31,60/31,75 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,418 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты, сопровождаясь невысокой ликвидностью.



До полудня эта сбалансированность покупок и продаж нуждалась в ценовой поддержке. Котировки наличного доллара снижались сообразно стартовавшей с 10.35 Киева коррекции курса безналичного «американца» на межбанке.



Около 12.02 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в паре доллар-гривня понизились, отреагировав на нисходящую динамику безналичной пары доллар-гривня и настроения здешних клиентов: 27,65-67/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь сбалансированностью спроса и предложения.



После обеда «медвежий» тренд в наличной паре доллар-гривня был пролонгирован, несмотря на прекращение коррекции на рынке безналичного доллара. Кроме того, дисконтирование цен требовалось для обеспечения равновесия покупок и продаж в наличном долларе.



Сбалансированность наличного «неформального» рынка Днепра удалось сохранить до самого завершения торгов, сумев обеспечить прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы Днепра «четверку с плюсом», заметно повысили показатели предыдущей сессии.



В течение 28 января биды наличного «неформального» розничного доллара в Днепре понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного и мелкооптового «неформального» доллара в Днепре стали ниже на 8,0-10,0 коп., позиция «предложение» потеряла столько же.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровского «неформального» рынка наличных уместны и для оптового сегмента, долларовые торги понедельника в котором завершились уровнями 27,67/27,75 UAH/USD.



Как и валютчики розницы, дилеры опта начали сессию 28-го в условиях равновесия покупок и продаж валюты.



До полудня цена оптового наличного «американца» в Днепре снижалась, реагируя на нисходящий тренд «зеленого» безнала. Кроме того, дисконтирование цен наличного доллара требовали мероприятия по выравниванию оптового рынка.



В результате к 12.03 Киева в оптовом сегменте Днепра действовали цены: 27,65-67/27,73-75 UAH/USD, евро – 31,55/31,70 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,418 UAH/RUB.



По состоянию на указанное время в городе ликвидность осталась на невысоком уровне, сопровождаясь балансом спроса и предложения.



После обеда «медвежий» тренд в наличной паре доллар-гривня сохранился, хотя и несколько замедлился.



Сбалансированность наличного «неформального» рынка Днепра удалось сохранить до самого завершения торгов, сумев обеспечить прогресс на участке ликвидности - обороты, заслужив от оптовиком Днепра «твердую четверку», заметно повысили показатели предыдущей сессии.



На протяжении 28 января биды оптового наличного доллара понизились на 3,0 коп., офера стали ниже на 2,0-3,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием 25 января обе позиции наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли по 8,0-10,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 28 января уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника стабильность бидов на фоне снижения оферов на 2,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 3,0 коп., позиция «предложение» прибавила 5,0 коп.



Как и раньше, дилеры-«неформалы» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов в течение 28-го большую часть внимания уделяли более ликвидной и популярной в Украине паре доллар-гривня, ревизуя ее цену в соответствии с наблюдавшимся в течение первой половины понедельника «медвежьими» настроением клиентов, формируемого динамикой гривневой ликвидности и восходящим трендом на рынке «зеленого» безнала после обеда.



Дилеров больше заботило состояние дел в паре доллар-гривня, чем в наличном евро. Последний, со слов валютчиков Днепра, 28-го мало интересовал клиентов. Собственно, это заметно по низкой курсовой динамике пары евро-гривня.



Так что вышеприведенная сводка в значительной степени является индикативной. Не освобождая нас от более-менее подробного анализа этого сектора валютного рынка.



Поэтому нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с $1,1410 к $1,1437 прибавив в течение этого промежутка времени очень скромные 27 пунктов.



Полагаю, наши дилеры, «заморозив», по сути, в течение понедельника обе позиции, с одной стороны учли относительную курсовую стабильность пары евро-доллар до 16.30, а основной рост евро на мировом рынке forex состоялся уже после этого времени.



Кроме того, не будем забывать о внутридневной коррекции наличной пары доллар-гривня, что тоже было учтено нашими валютчиками.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 28 января на азиатской сессии форекса с уровня $1,1410, пара евро-доллар до 09.30 Киева не покидала диапазон $1,1407-1,1422, начав европейскую сессию форекса с провала евро до цифры $1,1392. Эти низы были выкуплены в результате стартовавшего с указанного часа ралли пары евро-доллар, вернувшего евро в рамки коридора $1,1410-1,1420, который едина валюта не покидала до 16.30 Киева, предприняв вторую попытку ралли, которая подняла пару евро-доллар около 18.10 Киева в диапазон $1,1432-1,1445.

С 19.00 размах колебаний пары пошел на спад, а евро консолидировался в районе отметки $1,1436, не покидая ее до 20.00 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся позже. А нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно и убедительно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США слабо опускается по отношению к евро и иене, инвесторы ожидают голосования по новому проекту Brexit в британском парламенте и итогов январского заседания FOMC Федрезерва США.



Курс евро к доллару составил в 15.00 Киева $1,1411 по сравнению с $1,1406 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость единой европейской валюты находится в районе ¥124,94 по сравнению со ¥124,96 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥109,49 против ¥109,55 в пятницу.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,07%.



FOMC Федрезерва объявит итоги январского заседания в среду, и практически никто из участников рынка не сомневается в том, что ставка по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) будет оставлена на текущем уровне в 2,25-2,50%. Более того, большинство инвесторов полагает, что ФРС воздержится от подъема ставки в текущем году.



Между тем прогноз руководства Федрезерва предусматривает два повышения ставки в 2019 году.

Определенную поддержку доллару оказывает новость о том, что президент США Дональд Трамп и Конгресс в пятницу достигли соглашения, позволяющего восстановить работу правительства до 15 февраля.

Бюджет, подписанный Д.Трампом, является временным. Ожидается, что за три недели переговоров сторонам удастся согласовать долговременный законопроект, в том числе решив вопрос о выделении $5,7 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой.



Также участники рынка ждут продолжения торговых переговоров США и Китая. На текущей неделе вице-премьер КНР Лю Хэ отправится в Вашингтон, где встретится с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером. В переговорах также примет участие министр финансов США Стивен Мнучин.



Фунт стерлингов дешевеет на 0,4% к евро и доллару в преддверии намеченного на вторник голосования по новому плану премьер-министра Терезы Мэй по процессу выхода Великобритании из Евросоюза.



Если голосование не принесет результатов, это может привести к тому, что парламент получит контроль над процессом.

Однако другие варианты все же остаются на повестке дня. Рынок выглядит уверенным в том, что дело идет в худшем случае к отсрочке по статье 50.



Игроки на мировом рынке Forex к вечеру 28-го закрывают позиции перед важнейшими событиями недели. Все движения в понедельник продиктованы закрытием позиций спекулянтами, которые готовятся к важным событиям этой недели.



Фунт не смог удержаться выше уровня $1,32, так как спекулянты решили зафиксировать прибыль по длинным позициям, чтобы сократить риски. Это помогло доллару нивелировать некоторые потери, понесенные на азиатской сессии. По словам двух дилеров из Лондона и Европы, опрошенных Bloomberg, на довольно тонких по объему торгах в начале насыщенной событиями недели фунт стерлингов падает, поскольку краткосрочные счета частично фиксируют прибыль по своим позициям.



Индекс доллара Bloomberg Dollar Spot достиг почти двухнедельного минимума до того, как Токио произвел фиксинг курса, так как ряд валют-конкурентов прибавили в цене после того, как Китай пообещал влить ликвидность в банковскую систему, а трейдеры сосредоточились на предстоящем возобновлении китайско-американских торговых переговоров на этой неделе. Индекс восстанавливает потери в Европе, так как европейские акции и валюты развивающихся стран торгуются в «красной зоне».



Пара фунт-доллар к 17.25 Киева падает на 0,31% до $1,3175, после того как ранее поднялся до $1,3212; азиатские дилеры сказали, что пара была выкуплена ниже $1,3200 после сообщения газеты Sun о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в частном разговоре сказала министрам своего кабинета, что она не выведет страну из Европейского Союза без сделки. Парламент Великобритании проголосует за поправки к сделке Мэй по Brexit с ЕС во вторник. Фунт вырос в пятницу на максимальную величину с 12 декабря на покупках локальных некредитованных игроков (real-money names); лондонский дилер говорит, что это может быть связано с хеджированием акций за пределами Великобритании.

Евро чувствует влияние фунта, торгуясь с динамичным ростом к вышеупомянутому часу (17.25 Киева) на уровне $1,1428 против дневного диапазона от $1,1390 до $1,1426.

В то время как объемы после заседания ЕЦБ были большими, движение к сопротивлению 21-DMA на уровне $1,1416 произошло на фоне относительно низких объемов, говорит лондонский дилер. Крупные экспирации в понедельник включают страйки на $1,1350 ($1,52 млрд.), $1,1380 ($745 млн.) и $1,1410–15($714 млн.): DTCC.



Пара «австралиец»-доллар США поднимается до недельного максимума, отслеживая рост юаня после того, как Народный банк Китая заявил в пятницу, что кредиторы страны могут получить дополнительно 250 млрд. юаней ($37 млрд.) для кредитования. Этот шаг ослабил опасения по поводу замедления темпов роста второй по величине экономики в мире, даже несмотря на данные понедельника о том, что прибыли китайских промышленных компаний упали второй месяц в декабре.



Пара австралийский доллар-доллар США поднималась на 0,4% до $0,7204, самого высокого уровня с 18 января, но сейчас скорректировалась к $0,7174. «Австралиец» также укреплялся благодаря росту цен на железную руду.



Пара новозеландский доллар-доллар США поднималась на 0,5% до $0,6872, самого высокого уровня за месяц.



Индекс Bloomberg Dollar Spot стабилен после снижения на 0.7% в пятницу. Доходность 10-летних UST упала на 1 б.п. до 2,75%, так как Федрезерв пересмотрит политику на этой неделе.



Высокопоставленные чиновники Китая и США проведут торговые переговоры 30—31 января в Вашингтоне. Без заключения соглашения к окончанию срока перемирия 1 марта США могут повысить свои импортные тарифы на китайские товары до 25% с 10%. Президент США Дональд Трамп сказал, что он не верит участникам переговоров в Конгрессе о том, что они достигнут приемлемого соглашения о безопасности границ и в любом случае поклялся построить стену.



Пара доллар-иена падает второй день, снижаясь ранее на 0,3% до минимума ¥109,27.



Пара доллар-иена продается из-за закрытия позиций в преддверии ключевых риск-событий на этой неделе.



Стало быть, начиная с пятницы в паре евро-доллар несколько неожиданный сильный рост. Который, думается, не отменяет попытки доллара вырасти.



Вопреки нашим ожиданиям, пара евро-доллар «струсила», не решившись на тестирование отметки $1,12 до заседания FOMC ФРС 30 января. В пятницу пара показала сильный отскок от минимумов, от открытия в районе отметки $1,13 вырастала до $1,1415.



Единственным видимым поводом к такому усилению евро можно назвать объявленное Трампом в 21.30 Киева в пятницу возобновление деятельности правительства США (на 21 день), т.е. прекращение шатдауна.

Поскольку о том, что Трамп собирается выступить в пятницу вечером, стало известно за много часов до выступления, ускоренный рост евро в пятницу после 15.00 Киева можно объяснить именно этим.



Очевидно, что прекращение шатдауна – событие, увеличивающее аппетиты к риску на рынках. Однако падение доллара на этом событии выглядит несколько нелогичным. Ведь совсем недавно комментаторы рынков хором уверяли, что шатдаун – крайне негативное для доллара событие (в том числе приводились оценки правительства США, которое подсчитало, что неделя шатдауна обходится снижением роста ВВП на 0,1 процентных пункта в неделю).



В понедельник восхождение евро продолжилось. К 18.47 Киева новый максимум показан на отметке $1,1441. На наш взгляд, рост пары евро-доллара еще может продолжиться вплоть до района $1,1450/60, однако для дальнейшего падения доллара мы не видим поводов. Считаем, что прошедший рост евро-доллара является не более чем сбором стопов за отметкой $1,14 перед продолжением снижения.



Технически евро все еще имеет шансы остаться в нисходящем канале.



Отметим, что в целом развитие событий в последние недели для доллара благоприятно. Так, вероятность повышения ставки ФРС в 2019 году согласно фьючерсам на ставки выросла уже до 27,8% (на заседании в сентябре), а вероятность понижения ставки в 2019 упала до 7,0% (на заседании в декабре). В то время как еще несколько недель назад вероятность понижения ставки в 2019 году была больше вероятности повышения и поднималась до 20%.



Напомним, что баланс ФРС по-прежнему сокращается со скоростью $50 млрд. в месяц, а дифференциал ставок между ФРС и ЕЦБ играет в пользу доллара. Полагаем, что пара до финиша заседания FOMC ФРС в среду успеет вернуться под отметку $1,14.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии рынка forex.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги 28-го уровнями 31,60/31,75 UAH/EUR, констатировав при этом в течение понедельника стабильность бидов на фоне снижения оферов на 2,0 коп.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение понедельника ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем 28 января в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,418 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды и офера оптового рубля на наличном рынке Днепра не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 28 января, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен и санкций «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Подводя итог вышеизложенному, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформального» рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «твердую четверку», заметно улучшила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему на 3,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 28 января по спросу и по предложению не изменились.



Есть подозрение, что валютный межбанк ввергли в состояние ступора «размашистые» действия наших финансовых властей: Казначейство компенсировало НДС на 5,5 млрд. грн., а тогда же, 25-го, регулятор разместил свои депосертификаты на 66,758 млрд. грн., из которых объем двухнедельных бумаг составил 48,148 млрд. грн.



Не удивительно, что подобное размашистое регулирование гривневой ликвидности, «приправленное» пресловутым «синдромом понедельника», отбило всякую охоту торговать «зеленым» безналом 28 января.



В целом же на межбанке типичное межсезонье, следствием которого стали дефицит покупателей валюты и низкая текущая ликвидность сделок в паре доллар-гривня.



Импортеры, как известно, приходят на рынок с покупками СКВ на самом излете месяца, закрывая этап со своими зарубежными партнерами. В свою очередь, ожидать агрессивных покупок доллара нерезидентами следует с пятницы.



Наличный рынок, реагируя на вялое снижение долларовых цен на сессии валютного межбанка, столь же неспешно терял в цене по паре доллар-гривня.



Не исключено, отечественные финансовые власти умерят свою страсть к регулированию ликвидности нацвалюты, вернув на торги валютного межбанка более спокойную деловитость.



Ко вторнику могут уже стартовать покупки СКВ импортерами, которые, вероятно, компенсируются ростом притока экспортной выручки из-за рубежа.



Думается, на ближайших торгах межбанка высоковероятно установится боковой тренд и относительная курсовая стабильность на немного пониженных с пятницы уровнях.



Ситуация может коренным образом измениться, увеличив агрессивность «зеленых медведей» на межбанке.

Речь идет о намеченном на вторник очередном размещении ОВГЗ нашим Минфином.

Для участия в этом проекте понадобится гривня, которую из-за мероприятий регулятора со своими депосертификатами можно будет добыть лишь продавая доллар на межбанке.

С учетом того, что ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежит обязательной продаже, безналичный «американец» имеет шансы обвалиться.



Это событие (минфиновское размещение ОВГЗ) может внести коррективы в ход грядущего сезона репатриации дивидендов, поскольку предполагается активное участие «варягов» в мероприятии вторника.



В свою очередь, если Казначейство и регулятор не пролонгируют свои монетарные экзерсисы, наличный рынок также будет ждать относительная и сбалансированная курсовая стабильность.



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