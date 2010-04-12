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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 20:31
Starikan написав: jump написав:
вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом
Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн
Вот поэтому и верю на 50% и там еще есть сомнительные вещи и цифры, в том числе между строк...
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:33
Starikan написав: jump написав:
вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом
Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн
Я тоже прочёл.В общем много интересных моментов.Но остался осадок.Он предполагает, что причиной следующего кризиса будет обвал криптовалют.Их капитализация доходила до 800млрд в то время как капитализация фондового рынка 74 трл.А сейчас и вообще чуть более 100 млрд после падения.Из этого делается вывод, что много притянуто за уши.Возможно кто то заметит подобные бреши в том, что ему ближе, не исключаю.В итоге создалось впечатление литературного рассказа.Да и курс 31-32 в январе, который он пророчил , мы не увидели.При этом всё равно отдаю ему должное в разносторонней ориентации среди сложных факторов, ну и мнение каждый имеет право своё иметь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:35
Бюджет, подписанный Д.Трампом, является временным. Ожидается, что за три недели переговоров сторонам удастся согласовать долговременный законопроект, в том числе решив вопрос о выделении $5,7 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой.
Согласуют без вариантов (и это уже не первый раз).
Отсюда предпосылок падения, теперь уже фиолетового , при всем "желании" Трампика пока не видать...
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дарий
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:49
fler написав:
Може хтось підкаже
в 2008 он приводил аргументы про китайские отвертки и другие инструменты которые он закупает для бизнеса.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan, холява
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Додано: Пон 28 січ, 2019 20:51
Den написав:
Так в том то и проблема ... Зделайте накопительной ... И все на свой счёт будут отлистывать... ВСЁ !!!PS Щас набежит тролей и спросит что делать с остальными ??? А всё просто или сыновья пусть содержат "за хату " или продали свои хаты и .. Живите в своё удовольствие ...
Да фигня вопрос. Пусть сыновья обеспечивают. Лично вы обеспечиваете своих родителей, через год у вас инсульт. Оп-па, вы вылечились, но зарабатывать уже не можете. Вы громче всех кричите, что государство лишило стариков пенсий.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:00
Vitl написав: Starikan написав: jump написав:
вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом
Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн
Я тоже прочёл.В общем много интересных моментов.Но остался осадок.Он предполагает, что причиной следующего кризиса будет обвал криптовалют.Их капитализация доходила до 800млрд в то время как капитализация фондового рынка 74 трл.А сейчас и вообще чуть более 100 млрд после падения.Из этого делается вывод, что много притянуто за уши.Возможно кто то заметит подобные бреши в том, что ему ближе, не исключаю.В итоге создалось впечатление литературного рассказа.Да и курс 31-32 в январе, который он пророчил , мы не увидели.При этом всё равно отдаю ему должное в разносторонней ориентации среди сложных факторов, ну и мнение каждый имеет право своё иметь.
Он сказал иначе. Он сказал что кризис могут объяснить пузырем криптовалют, а не то что крипта будет причиной кризиса.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:07
pesikot написав: Den написав: Василь-Рівне написав:
http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/365564.html
Это всё *** обьясните мне почему я "все МЫ"должен помимо налогов ещё 200 ярдов в с буджета Пенсам отлистать ??
Ну да, с одной стороны "а почему пенсии такие маленькие", а с другой "а почему надо отлистать пенсам из бюджета" ....
Бедняжка Ден, придется урезать ему самые насущные расходы $100500 в месяц
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:11
vitaliian написав: fler написав:
Може хтось підкаже
в 2008 он приводил аргументы про китайские отвертки и другие инструменты которые он закупает для бизнеса.
Ну и всё. На этом его заслуги закончились.
Остальные пророчества не сбылись.
А китайские отвертки закупает весь мир (включая т.н. золотой миллиард) и никакие альяки воспрепятствовать этому не смогут.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:12
Vitl написав:
В итоге создалось впечатление литературного рассказа.
У меня создалось впечатление, что интервью сильно порезано журналистом. Я не всегда и не во всем согласен с Альяком, но в отсутствии логической стройности никогда его обвинить не мог. А тут что-то не то.
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Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16
Середня зарплата в Україні в грудні 2018 року склала 10573 грн, це +20,46% за рік.
Приріст реальної середньої зарплати з врахуванням інфляції склав 9,7% за рік.
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