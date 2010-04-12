RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 408409410411>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 138
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
9
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:31

  Starikan написав:
  jump написав: вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом

Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн :wink:

Вот поэтому и верю на 50% и там еще есть сомнительные вещи и цифры, в том числе между строк...
fler
 
Повідомлень: 1304
З нами з: 07.08.09
Подякував: 256 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:33

  Starikan написав:
  jump написав: вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом

Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн :wink:


Я тоже прочёл.В общем много интересных моментов.Но остался осадок.Он предполагает, что причиной следующего кризиса будет обвал криптовалют.Их капитализация доходила до 800млрд в то время как капитализация фондового рынка 74 трл.А сейчас и вообще чуть более 100 млрд после падения.Из этого делается вывод, что много притянуто за уши.Возможно кто то заметит подобные бреши в том, что ему ближе, не исключаю.В итоге создалось впечатление литературного рассказа.Да и курс 31-32 в январе, который он пророчил , мы не увидели.При этом всё равно отдаю ему должное в разносторонней ориентации среди сложных факторов, ну и мнение каждый имеет право своё иметь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15247
З нами з: 04.05.10
Подякував: 739 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:35

Re: Валютный рынок в контексте

Бюджет, подписанный Д.Трампом, является временным. Ожидается, что за три недели переговоров сторонам удастся согласовать долговременный законопроект, в том числе решив вопрос о выделении $5,7 млрд. на строительство стены на границе с Мексикой.

Согласуют без вариантов (и это уже не первый раз).

Отсюда предпосылок падения, теперь уже фиолетового , при всем "желании" Трампика пока не видать...
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1044
З нами з: 21.01.17
Подякував: 506 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:49

Re: Валютный рынок в контексте

  fler написав:Може хтось підкаже
в 2008 он приводил аргументы про китайские отвертки и другие инструменты которые он закупает для бизнеса.
в игноре Василь-Рівне, juristkostya, pesikot, Starikan
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 543
З нами з: 06.04.16
Подякував: 168 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 20:51

  Den написав:Так в том то и проблема ... Зделайте накопительной ... И все на свой счёт будут отлистывать... ВСЁ !!!PS Щас набежит тролей и спросит что делать с остальными ??? А всё просто или сыновья пусть содержат "за хату " или продали свои хаты и .. Живите в своё удовольствие ...

Да фигня вопрос. Пусть сыновья обеспечивают. Лично вы обеспечиваете своих родителей, через год у вас инсульт. Оп-па, вы вылечились, но зарабатывать уже не можете. Вы громче всех кричите, что государство лишило стариков пенсий.
Цена на газ/бензин снизилась. Количество авто на дорогах не уменьшилось
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1971
З нами з: 31.08.09
Подякував: 171 раз.
Подякували: 592 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:00

  Vitl написав:
  Starikan написав:
  jump написав: вдячний за статтю!
Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом

Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн :wink:


Я тоже прочёл.В общем много интересных моментов.Но остался осадок.Он предполагает, что причиной следующего кризиса будет обвал криптовалют.Их капитализация доходила до 800млрд в то время как капитализация фондового рынка 74 трл.А сейчас и вообще чуть более 100 млрд после падения.Из этого делается вывод, что много притянуто за уши.Возможно кто то заметит подобные бреши в том, что ему ближе, не исключаю.В итоге создалось впечатление литературного рассказа.Да и курс 31-32 в январе, который он пророчил , мы не увидели.При этом всё равно отдаю ему должное в разносторонней ориентации среди сложных факторов, ну и мнение каждый имеет право своё иметь.

Он сказал иначе. Он сказал что кризис могут объяснить пузырем криптовалют, а не то что крипта будет причиной кризиса.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 134
З нами з: 10.10.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:07

  pesikot написав:
  Den написав:
  Василь-Рівне написав:http://officevp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/365564.html
Это всё *** обьясните мне почему я "все МЫ"должен помимо налогов ещё 200 ярдов в с буджета Пенсам отлистать ??
Ну да, с одной стороны "а почему пенсии такие маленькие", а с другой "а почему надо отлистать пенсам из бюджета" ....

Бедняжка Ден, придется урезать ему самые насущные расходы $100500 в месяц :mrgreen:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:11

  vitaliian написав:
  fler написав:Може хтось підкаже
в 2008 он приводил аргументы про китайские отвертки и другие инструменты которые он закупает для бизнеса.

Ну и всё. На этом его заслуги закончились.
Остальные пророчества не сбылись.

А китайские отвертки закупает весь мир (включая т.н. золотой миллиард) и никакие альяки воспрепятствовать этому не смогут.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:12

Re: Валютный рынок в контексте

  Vitl написав:В итоге создалось впечатление литературного рассказа.

У меня создалось впечатление, что интервью сильно порезано журналистом. Я не всегда и не во всем согласен с Альяком, но в отсутствии логической стройности никогда его обвинить не мог. А тут что-то не то.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3600
З нами з: 02.09.15
Подякував: 926 раз.
Подякували: 1493 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16

Середня зарплата в Україні в грудні 2018 року склала 10573 грн, це +20,46% за рік.
Приріст реальної середньої зарплати з врахуванням інфляції склав 9,7% за рік.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
2
 
Повідомлень: 15210
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1269 раз.
Подякували: 2305 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 408409410411>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, Google Adsense [Bot], imlex, Libo, Vadim V і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1424, 1425, 1426
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14250 1650638
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 20:16
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 652, 653, 654
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6533 1399922
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 12:47
ЛОБ
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 268146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.