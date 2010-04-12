Додано: Пон 28 січ, 2019 20:33

Starikan написав: jump написав: вдячний за статтю!

Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом вдячний за статтю!Альяк дуже цікава людина зі стратегічним мисленням і широким світоглядом

Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн Только не знает, что пенсионеров у нас не 13, а 11 млн

Я тоже прочёл.В общем много интересных моментов.Но остался осадок.Он предполагает, что причиной следующего кризиса будет обвал криптовалют.Их капитализация доходила до 800млрд в то время как капитализация фондового рынка 74 трл.А сейчас и вообще чуть более 100 млрд после падения.Из этого делается вывод, что много притянуто за уши.Возможно кто то заметит подобные бреши в том, что ему ближе, не исключаю.В итоге создалось впечатление литературного рассказа.Да и курс 31-32 в январе, который он пророчил , мы не увидели.При этом всё равно отдаю ему должное в разносторонней ориентации среди сложных факторов, ну и мнение каждый имеет право своё иметь.