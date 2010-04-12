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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 408409410411

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 138
1. меньше 27
14%
19
2. 27 - 28.50
51%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
7%
9
Всього голосів : 138
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16

Re: Валютный рынок в контексте

И только наш колхозный міцний ПУМБ...
Працюємо для Вас - не Сдается!!!

https://about.pumb.ua/ru/info/currency_converter
дарий
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Starikan написав:пенсионеров


На 1 января 2019 года в Украине зарегистрировано 11,5 миллионов пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного Фонда.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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  #<1 ... 408409410411
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