Працюємо для Вас - не Сдается!!!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:16
Re: Валютный рынок в контексте
И только наш колхозный міцний ПУМБ...
Працюємо для Вас - не Сдается!!!
Додано: Пон 28 січ, 2019 21:18
Re: Валютный рынок в контексте
На 1 января 2019 года в Украине зарегистрировано 11,5 миллионов пенсионеров. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного Фонда.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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