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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 411412413414>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 139
1. меньше 27
14%
20
2. 27 - 28.50
50%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:45

  somilitark написав:
  холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....
Вот, "аляк" , озвучил свое видение .
Прошу предъявить Ваши аргументы .
Буду очень признателен ...

Если останется гарант,то надежд нет,болото.
Если кто-то другой,то надежды есть,такие как были в 14-м,но уже поменьше)))
А как будет,посмотрим :?


...НУ договаривайте ...КТО этот "банк спермы для Украины " ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:47

  холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....
Вот, "аляк" , озвучил свое видение .
Прошу предъявить Ваши аргументы .
Буду очень признателен ...


посмотрите видео и сами поймете, что нас ждет в будущем(при любом раскладе)
https://www.youtube.com/watch?v=I-DR4xRZXlw
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:48

  холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....
Вот, "аляк" , озвучил свое видение .
Прошу предъявить Ваши аргументы .
Буду очень признателен ...
Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:52

  hxbbgaf написав:
  Oleg_Sa написав:сірий
Аляк единственный прогнозировал тогда кризис и курс 25, в это было совершенно трудно поверить. Многие его помнят. И сейчас прогнозирует кризис и девал.

Ну, єто еще ни о чем не говорит. Авантюрист, хоть он и ФСБшник, например, предсказал кризис 2008-го года, а потом все пошло невпопад, то же с Хазиным. А курс 20 и я предсказывал (правда, ворюги у власти сумели превзойти самые негатиные прогнозы). И он смотрит только на Украину. Если доллар рухнет в мире, то не факт, что у нас за него будут давать больше. Разве что совсем обнищаем и объявим дефолт.

С каких х****** должен рухнуть доллар?
Наоборот ФРС делает все, чтобы деньги были дороже ,а цены на сырье меньше.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:52

prodigy

Добрый Вечер .
Рад читать Вас .
Я , не посмотрел ....
Не обижайтесь , Вы ведь знаете , я Вас Уважаю.
Знаю , что все хорошее надо ЗАРАБОТАТЬ ТРУДОМ и УПОРСТВОМ .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:53

  Den написав:
  холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....
Вот, "аляк" , озвучил свое видение .
Прошу предъявить Ваши аргументы .
Буду очень признателен ...
Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..


страховая медицина и накопительные пенсии-только под страхом увольнения :mrgreen:
лучше сразу предложите-упразднить пенсии для всех
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 січ, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:54

  холява написав:prodigy

Добрый Вечер .
Рад читать Вас .
Я , не посмотрел ....
Не обижайтесь , Вы ведь знаете , я Вас Уважаю.
Знаю , что все хорошее надо ЗАРАБОТАТЬ ТРУДОМ и УПОРСТВОМ .


по другому никак
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 21:59

  холява написав:
  somilitark написав:
  холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....
Вот, "аляк" , озвучил свое видение .
Прошу предъявить Ваши аргументы .
Буду очень признателен ...

Если останется гарант,то надежд нет,болото.
Если кто-то другой,то надежды есть,такие как были в 14-м,но уже поменьше)))
А как будет,посмотрим :?


...НУ договаривайте ...КТО этот "банк спермы для Украины " ?

любой,только не этот,агитации не веду,просто так кинуть как этот со сворой,это просто лучше никому в жизни не видеть,но приходится :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:02

  somilitark написав:
  somilitark написав:
  холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины ....
Вот, "аляк" , озвучил свое видение .
Прошу предъявить Ваши аргументы .
Буду очень признателен ...

Если останется гарант,то надежд нет,болото.
Если кто-то другой,то надежды есть,такие как были в 14-м,но уже поменьше)))
А как будет,посмотрим :?


...НУ договаривайте ...КТО этот "банк спермы для Украины " ?

любой,только не этот,агитации не веду,просто так кинуть как этот со сворой,это просто лучше никому в жизни не видеть,но приходится :shock:[/quote]

Вы зря не читаете свои сообщения .
Они очень противоречивы , согласно последнего поста.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:05

Re: Валютный рынок в контексте

ТО Сом... Он такой... Амбивалентный....

И, кстати, правда, у Вас есть варианты Будущего? :|
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