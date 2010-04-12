холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины .... Вот, "аляк" , озвучил свое видение . Прошу предъявить Ваши аргументы . Буду очень признателен ...
Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..
Oleg_Sa написав:сірий Аляк единственный прогнозировал тогда кризис и курс 25, в это было совершенно трудно поверить. Многие его помнят. И сейчас прогнозирует кризис и девал.
Ну, єто еще ни о чем не говорит. Авантюрист, хоть он и ФСБшник, например, предсказал кризис 2008-го года, а потом все пошло невпопад, то же с Хазиным. А курс 20 и я предсказывал (правда, ворюги у власти сумели превзойти самые негатиные прогнозы). И он смотрит только на Украину. Если доллар рухнет в мире, то не факт, что у нас за него будут давать больше. Разве что совсем обнищаем и объявим дефолт.
С каких х****** должен рухнуть доллар? Наоборот ФРС делает все, чтобы деньги были дороже ,а цены на сырье меньше.
холява написав:Я, даже не знаю как ,попросить всех участников форума озвучить будущее Украины .... Вот, "аляк" , озвучил свое видение . Прошу предъявить Ваши аргументы . Буду очень признателен ...
Будущее будет очень радостное... Мы наконец-то оторвёмся от России и будем строить свою экономику... Благо мозгов хватает .. Ещё бы власти понять что нужно на рыночную экономику переходить (ну типа субсидии отменить и дотацию много еще чего)... И будет всё гуд Украина будет в топ 25 Экономик мира но .... РЕхвормы нужны !!! Для Начала старховая медицина и накопительные пенсии И налог на выведеный капитал (нынче обнал) ввести..
страховая медицина и накопительные пенсии-только под страхом увольнения лучше сразу предложите-упразднить пенсии для всех
Востаннє редагувалось prodigy в Пон 28 січ, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.