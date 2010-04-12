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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 411412413414

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.4 5 139
1. меньше 27
14%
20
2. 27 - 28.50
50%
70
3. 28.50 - 30
21%
29
4. 30-35
8%
11
5. больше 35
6%
9
Всього голосів : 139
Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:14

  холява написав:
  vitaliian написав:
  fler написав:Може хтось підкаже
в 2008 он приводил аргументы про китайские отвертки и другие инструменты которые он закупает для бизнеса.


Вы, наверное считаете себя умнее, чем он .
Хотелось бы услышать Ваши умозаключения ....

Что Вы, Холява, даже в мыслях не было мозгами меряться :D
Когда читаю подобные прогнозы, мне всегда интересно, кто/что за этим стоит, на чем основано, каким образом этот прогноз был сделан. Об Альяке ничего толком не знаю...
Чтобы поделиться своими соображениями в виде прогноза, мне надо его хотя бы составить. Широкого кругозора для этого маловато, нужны еще расчеты. Не обязательно 400 уравнений, как это делается в Институте экономики и прогнозирования при составлении макропрогнозов, но даже часть из них занимает немало времени и сил. Иначе будет сложно аргументировать свои умозаключения 8)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:29

  freeze написав:
  tea написав:
  Oleg_Sa написав:А где уважаемый Аляк, где его можно слышать, на каком форуме?

У Фейсбуці введіть Олексій Яковлєв.
Може там?


Вот кстати свеженькое

Alyak, дважды предсказавший кризис, дал новые шокирующие прогнозы для Украины
28 декабря 2018


http://www.lcmedia.com.ua/news/polytics ... a-ukrainyi

В основном - ерунда. 35 грн. за доллар? Нет вопросов. Но расчёты на стол! И не притянутые за уши, а на основании хоть какого-то фактажа. И еще: очень многое прояснит вопрос, кем работает данный гражданин и в какой организации.

P.S. Прекратил читать данного товарища года четыре назад. Причина проста: когда начался откат гривны с котировок 37-38 за доллар на уровень 32, сей гражданин уверенно и твёрдо утверждал, что как только будет 29 - нужно срочно покупать доллар. После этого курс опустился к 21. А ведь наверняка были те, кто в эти бредни слепо поверил. "Не сотвори себе кумира!" (С)
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:33

  pesikot написав:Через Аляка в 2008 единоразово слили инфу о кризисе. С тех пор Аляк никак не может успокоится. И уже 11 лет никак не может осознать сей факт.


В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта.
Половина американской профессуры его предвидела заранее и вела жаркие дебаты по этому поводу с Гриншпаном. Те, кто чувствовал этот кризис, те говорили и о его последствиях для остального мира. Понятно, что и Украину тоже он должен был захлестнуть. Даже Нобелевские премии потом раздавали тем экономистам, кто первым заметил его приближение, определил его причины, характер, масштабы, точную дату наступления и т.п.
Почему знали и не встретили во всеоружии?
Все смотрели на Гриншпана как на бога. Как вы на нашу Юлю. Он уверял, что даже если кризис и придет, у него есть инструментарий его купировать.

А сейчас каждая недоучка и выскочка, типа вашего Альяка, вешает на себя венок точного предсказателя кризисов. В принципе все мы и без альяков знаем, что кризисы периодически случаются. Ваш многобуквенный объявляет его каждую неделю. Но что-то пока не складывается. Но вот если лет через десять вдруг случится этот кризис, он тоже повесит на себя лавры предсказателя. А что, даром что ли каждый божий день, кризис, кризис, писец, БП и т.п....
Что касается предсказания кризисов, то мое мнение следующее. Задолго можно увидеть только негативную тенденцию, которая может привести к кризису. Ключевое слово - может. Если ей это позволят и её не исправят. Наступление же кризиса можно точно увидеть уже за несколько месяцев. Когда негативная тенденция развивается уже вовсю и уже не устранима.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 22:47

Re: Валютный рынок в контексте

Во блин...
Даже Либо слегка завелся...
Тута плюс даже без вариантов! :!:
Хотя и так всегда плюсую!
Умничка. :D
дарий
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