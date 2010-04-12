в 2008 он приводил аргументы про китайские отвертки и другие инструменты которые он закупает для бизнеса.
Вы, наверное считаете себя умнее, чем он . Хотелось бы услышать Ваши умозаключения ....
Что Вы, Холява, даже в мыслях не было мозгами меряться Когда читаю подобные прогнозы, мне всегда интересно, кто/что за этим стоит, на чем основано, каким образом этот прогноз был сделан. Об Альяке ничего толком не знаю... Чтобы поделиться своими соображениями в виде прогноза, мне надо его хотя бы составить. Широкого кругозора для этого маловато, нужны еще расчеты. Не обязательно 400 уравнений, как это делается в Институте экономики и прогнозирования при составлении макропрогнозов, но даже часть из них занимает немало времени и сил. Иначе будет сложно аргументировать свои умозаключения
В основном - ерунда. 35 грн. за доллар? Нет вопросов. Но расчёты на стол! И не притянутые за уши, а на основании хоть какого-то фактажа. И еще: очень многое прояснит вопрос, кем работает данный гражданин и в какой организации.
P.S. Прекратил читать данного товарища года четыре назад. Причина проста: когда начался откат гривны с котировок 37-38 за доллар на уровень 32, сей гражданин уверенно и твёрдо утверждал, что как только будет 29 - нужно срочно покупать доллар. После этого курс опустился к 21. А ведь наверняка были те, кто в эти бредни слепо поверил. "Не сотвори себе кумира!" (С)
pesikot написав:Через Аляка в 2008 единоразово слили инфу о кризисе. С тех пор Аляк никак не может успокоится. И уже 11 лет никак не может осознать сей факт.
В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта. Половина американской профессуры его предвидела заранее и вела жаркие дебаты по этому поводу с Гриншпаном. Те, кто чувствовал этот кризис, те говорили и о его последствиях для остального мира. Понятно, что и Украину тоже он должен был захлестнуть. Даже Нобелевские премии потом раздавали тем экономистам, кто первым заметил его приближение, определил его причины, характер, масштабы, точную дату наступления и т.п. Почему знали и не встретили во всеоружии? Все смотрели на Гриншпана как на бога. Как вы на нашу Юлю. Он уверял, что даже если кризис и придет, у него есть инструментарий его купировать.
А сейчас каждая недоучка и выскочка, типа вашего Альяка, вешает на себя венок точного предсказателя кризисов. В принципе все мы и без альяков знаем, что кризисы периодически случаются. Ваш многобуквенный объявляет его каждую неделю. Но что-то пока не складывается. Но вот если лет через десять вдруг случится этот кризис, он тоже повесит на себя лавры предсказателя. А что, даром что ли каждый божий день, кризис, кризис, писец, БП и т.п.... Что касается предсказания кризисов, то мое мнение следующее. Задолго можно увидеть только негативную тенденцию, которая может привести к кризису. Ключевое слово - может. Если ей это позволят и её не исправят. Наступление же кризиса можно точно увидеть уже за несколько месяцев. Когда негативная тенденция развивается уже вовсю и уже не устранима.