Додано: Пон 28 січ, 2019 22:33

pesikot написав: Через Аляка в 2008 единоразово слили инфу о кризисе. С тех пор Аляк никак не может успокоится. И уже 11 лет никак не может осознать сей факт. Через Аляка в 2008 единоразово слили инфу о кризисе. С тех пор Аляк никак не может успокоится. И уже 11 лет никак не может осознать сей факт.

В Америке кризис начался в 2006-м году … Первые ласточки … Но уже чувствовалось вовсю. Из собственного опыта.Половина американской профессуры его предвидела заранее и вела жаркие дебаты по этому поводу с Гриншпаном. Те, кто чувствовал этот кризис, те говорили и о его последствиях для остального мира. Понятно, что и Украину тоже он должен был захлестнуть. Даже Нобелевские премии потом раздавали тем экономистам, кто первым заметил его приближение, определил его причины, характер, масштабы, точную дату наступления и т.п.Почему знали и не встретили во всеоружии?Все смотрели на Гриншпана как на бога. Как вы на нашу Юлю. Он уверял, что даже если кризис и придет, у него есть инструментарий его купировать.А сейчас каждая недоучка и выскочка, типа вашего Альяка, вешает на себя венок точного предсказателя кризисов. В принципе все мы и без альяков знаем, что кризисы периодически случаются. Ваш многобуквенный объявляет его каждую неделю. Но что-то пока не складывается. Но вот если лет через десять вдруг случится этот кризис, он тоже повесит на себя лавры предсказателя. А что, даром что ли каждый божий день, кризис, кризис, писец, БП и т.п....Что касается предсказания кризисов, то мое мнение следующее. Задолго можно увидеть только негативную тенденцию, которая может привести к кризису. Ключевое слово - может. Если ей это позволят и её не исправят. Наступление же кризиса можно точно увидеть уже за несколько месяцев. Когда негативная тенденция развивается уже вовсю и уже не устранима.